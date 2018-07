Die Flugzeugkatastrophe in der Bucht von Tokio am Freitag, bei der 133 Japaner ums Leben kamen, ist das zweitschwerste Unglück in der Geschichte der Luftfahrt. Beim Zusammenstoß und Absturz zweier Verkehrsmaschinen über New York hatte es am 16. Dezember 1960 134 Tote gegeben. Am 3. Juni 1962 waren auf dem Pariser Flughafen Orly 130 Insassen einer Boeing 707 ums Leben gekommen.

In der Liste der schwersten Flugzeugkatastrophen sind ferner verzeichnet

18. 6. 1953: 129 Tote beim Absturz einer Globemaster der US-Luftwaffe bei Tokio (das schwerste Unglück der Militärluftfahrt).

30. 6. 1956: 128 Tote beim Zusammenstoß zweier Verkehrsmaschinen über dem Grand Canyon in Arizona.

20. 5. 1965: 120 Tote beim Absturz einer pakistanischen Maschine in der Nähe von Kairo.

24. 1. 1966: 117 Tote beim Absturz einer Verkehrsmaschine der Air India im Montblanc-Massiv.

20.6.1962: 111 Tote beim Absturz einer Boeing 707 im karibischen Raum.