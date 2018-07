Francos Staat ist kein totalitärer Staat (II)

Von Golo Mann

In seinem ersten Artikel über die Wandlungen im Staate Francos vertrat der Historiker Golo Mann die These, daß die Freiheit in dem Land hinter den Pyrenäen an Boden gewinnt. Heute schildert der Autor das Verhältnis zwischen den Mächtigen und den Intellektuellen in Spanien.

Es wäre falsch zu sagen, daß der spanische Staat arbeiterfeindlich ist. Er ist der politischen Macht der Arbeiter feindlich; das ist etwas anderes. Was höhere Löhne oder, um den gängigen Ausdruck zu gebrauchen, eine gerechtere Verteilung des Sozialprodukts betrifft, so geht er so weit, wie er wirtschaftlich gehen kann, manchmal weiter. Da aber Wirtschaftskämpfe oft nichts sind als verborgene Machtkämpfe, so ist fraglich, ob die Arbeiter, wenigstens die noch in der Vorbürgerkriegszeit aufgewachsenen, dem Staat seine Wohltaten danken.

Sicher, wenn die Kommunisten regierten (oder die Anarchisten nicht regierend regierten), so würden sie viel schärfer arbeiten müssen und viel weniger verdienen. Aber sie hätten die Illusion der Macht, des Lebens unter der Herrschaft ihrer eigenen Leute. Genau diese Illusion kann ihnen der heutige Staat nicht geben, so gern er es täte.

Die Frage, ob die Vertretung der Arbeiter in den Syndikaten so völlig unecht ist, wie man in Kreisen der deutschen Sozialdemokratie zu glauben scheint, würde einer gründlichen Prüfung bedürfen. Die Radikalität gewerkschaftlicher Forderungen – der Art, wie sie etwa bei russischen Gewerkschaften absolut unvorstellbar wäre – spricht nicht dafür; das Wahlrecht, das, bis zur Provinzebene, bei sämtlichen Arbeitnehmern liegt, auch nicht.

Noch falscher wäre es, den spanischen Staat totalitär zu nennen. Im totalen Staat ist alles öffentlich, in Spanien das meiste privat. Im totalen Staat muß jeder mitmachen, in Spanien niemand; nur der kann überhaupt mitmachen, der selber eine emsige Initiative dazu ergreift. Der totale Staat schreibt dem Volk eine Ideologie vor, Spanien keine; die Falange war immer nur ein schmaler Sektor des Staates und ist heute, im Zeichen der wirtschaftlichen Liberalisierung, ein noch schmalerer als ehedem.