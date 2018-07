Ein Maler nimmt die moderne Welt unter die Lupe

Vor wenigen Jahren kannte ihn noch kein Mensch. Aber da malte er auch nicht. Heute werden für ein Bild mit dem fein säuberlichen Signum „H. v. Boddien“ mehrere tausend Mark gezahlt. Doch abgesehen von seinen Qualitäten als Künstler – er ist einer der subtilsten, eigenwilligsten Kritiker dessen, was man gemeinhin the American way of life nennt, und ein (im besten Wortsinn) Original in einer stromlinienförmig werdenden „modernen Welt“. Er nimmt diese Welt (im exakten Wortsinn) unter die Lupe.

Fast alles, was dieser „kleine Mann“ – wie er sich dank seiner 168 Zentimeter Körpergröße gern selbst bezeichnet – seit einiger Zeit so emsig produziert, ist auf Amerika gemünzt. Er kennt dieses Land, und, gelinde gesagt, er liebt es nicht. Heinrich von Boddien ist ein Maler, der heute Tag und Nacht etwas nicht eben Alltägliches tut: Er malt gegen Amerika.

Eines seiner besten Bilder zeigt einen kleinen Jungen, der auf einem Holländer an einer schier endlosen Fassade aus quadratischem Stahlbeton entlangfährt. Auch nach oben ist’s eine amerikanische Riesenzahl von Stockwerken. Das Bild heißt: „Sein Vaterhaus.“

Boddin malt die „Fifth Avenue“, gesehen aus dem 121. Stockwerk: der Schluchtblick in ein elektronisch geordnetes Babylon. Er malt das „Leben im Blech“: die Vision eines Ozeanriesen als schlagseitiges, transparentes Massengefängnis. Der Touristentraum als dünnschalige Gigantomachie, schlingernd in einer Wasserwüste, von deren Tiefe kein Reisebüro spricht.

Er malt einen pieksauberen Kaffernkral mit Fernsehantenne auf jeder Musterhütte und Autos rundherum. Titel: „Herunterentwickelt.“ Er läßt in „Alle kehren heim“ Menschen über eine gigantische Brücke stürmen, deren Bogen in der Mitte – zu Ende ist.

Er malt schließlich „Von Nichts zu Nichts“: das Bild einer exemplarischen Menschenmasse, die mit Büroeifer aus dem Dunkeln kommend ins Dunkle eilt. Er malt die Zukunft, die längst begonnen hat.