Das Weißbuch, das die künftige britische Militärpolitik festlegen wird, soll Ende dieses Monats erscheinen. Es ist seit langem der Gegenstand von widersprüchlichen Spekulationen. Sicher ist nur, daß Einsparungen nötig sein werden. Verteidigungsminister Denis Healey hat vom Kabinett die Auflage, die Kosten nicht über einen Jahresbetrag von rund 22 Milliarden Mark steigen zu lassen. Ebenso sicher steht aber zu erwarten, daß diese Einsparungen nicht dazu führen werden, daß die britischen Verpflichtungen in einer der drei verbliebenen Einflußsphären aufgekündigt werden. Weder aus Europa noch aus dem Nahen Osten noch aus Asien will sich England militärisch zurückziehen. Healey hat vor ein paar Tagen in Melbourne die Generallinie des Weißbuches vorweggenommen: „Es ist nicht nötig und auch nicht möglich, daß England seine politischen, militärischen und wirtschaftlichen Interessen ausschließlich auf den kleinen Teil der Welt beschränkt, in dem die britischen Inseln liegen.“

England ist Mitglied der UN, der NATO, der WEU, der OECD, der EFTA, des Cento-Paktes, der Seato und des Colombo-Planes. Es unterhält zwei Drittel seiner Truppen außerhalb des Landes. In jedem Jahr investieren die Briten schätzungsweise zwei Milliarden Mark privaten Kapitals in den Ländern des Commonwealth. Mit fast allen unabhängig gewordenen Staaten dieser Völkergemeinschaft bestehen Beistandsvereinbarungen, sie verstehen sich für die Dominien, Protektorate und Kolonien von selbst.

Auf der anderen Seite haben sich die vertraglichen Verpflichtungen Englands letzthin als teilweise illusorisch erwiesen. Pakistan erhielt im Kaschmirstreit weder als Cento- noch als Seato-Mitglied Hilfe aus London, Kampfhandlungen mit einem nichtkommunistischen Gegner waren nicht vorgesehen. Auch Südvietnam, das nach dem Indochinaprotokoll des Seato-Paktes direkte britische (und auch französische) Hilfe erwarten dürfte, muß sich mit diplomatischem Beistand der Engländer für Washington und Saigon begnügen, was freilich angesichts der totalen Indifferenz der übrigen amerikanischen Verbündeten schon eine beträchtliche Unterstützung bedeutet.

Das Commonwealth beginnt sich finanziell und wirtschaftlich nach stärkeren Magneten zu orientieren, es bezieht bereits jetzt 40 Prozent seines Kapitals von anderen Staaten als England, und der Anteil des EWG-Handels im Schwarzen Erdteil übersteigt den der EFTA um ein beträchtliches, nämlich um fast hundert Prozent. Als politische Einheit ist das Commonwealth sowohl durch sein Versagen im Kaschmirkonflikt wie auch durch sein Verhalten gegenüber der britischen Rhodesienpolitik fragwürdig geworden, eine militärische Einheit ist es nie gewesen.

Die britische Überseepolitik östlich und südlich von Suez wird also ihres internationalen Charakters mehr und mehr entkleidet und reduziert sich auf bilaterale Aufgaben. Aber selbst deren zentrales Problem, die Verteidigung Malaysias gegen Indonesien, nimmt an Bedeutung ebenso ab wie etwa die Spannungen in Mitteleuropa sich verringert haben. Britische Diplomaten und Militärs sind der Ansichr, daß in ein paar Jahren ein symbolisches Kontingent auf Nordborneo, vermehrt um die dort stehenden australischen Einheiten und im Rücken gedeckt durch die Verbände der strategischen Reserve des Commonwealth, hinreichen werden und daß das Gros der Engländer aus diesem Teil Asiens abziehen kann.

In diese rosige Perspektive paßt der Vietnamkrieg freilich gar nicht. Engländer, Australier und Amerikaner sehen sich veranlaßt, die langfristige Sicherheit des pazifischen Raums neu zu durchdenken. Daß die Amerikaner jetzt erst einmal kämpfen, die Engländer aber jetzt schon späten müssen, hat das Konzept einer kommenden pax pacifica offenbar nicht erleichtert. Washington möchte die Briten auch dann in Asien behalten, wenn Sukarno seine Gegner mehr in Peking als im Westen zu suchen beginnt. Australien, das durch den Vietnamkrieg aus seiner Beschaulichkeit aufgestört wurde und im Gegensatz zu England seine Verteidigungsausgaben von Jahr zu Jahr heraufschraubt, ist zu weitgehender Zusammenarbeit bereit, will aber nicht einen britischen Rückzug finanzieren. Und vorerst ist die Regierung von Singapur mit der Anwesenheit der Royal Navy einverstanden: In dem Maße, in dem Indonesien Ruhe gibt, entfällt für diese malaysische Sezession der Anlaß, sich antibritisch zu gebärden.

Vor zehn Jahren, als die Franzosen aus Asien gingen und die Engländer hätten gehen können, wollten sie nicht. Jetzt möchten sie und könnten es auch, aber nun wollen die anderen nicht. Die britische Präsenz in Asien wird also aufrechterhalten. Allenfalls an der Kette der Stützpunkte zwischen Dover und Darwin kann man dies oder jenes einsparen. Die Rheinarmee kann zu einem Teil mobile Reserve werden, Adens Rolle wird man durch Garantien für die südarabische Föderation ersetzen können. Und wenn sich Healey Ende des Monats entschließt, die amerikanische F 111 zu kaufen, besäße England in Südostasien die gleiche moderne Flugwaffe wie die USA und Australien und könnte sich überlegen, ob der Weg nach Singapur von England über Nordamerika nicht einfacher und auf die Dauer sicherer wäre als der über das unruhige Zypern, das terrorisierte Aden und über die Inseln des Indischen Ozeans, die erst ausgebaut werden müssen. Dies alles bedeutet freilich ein Abwenden von der Idee einer regionalen Aufgabenteilung, wie sie Ende letzten Jahres zwischen London und Washington erwogen wurde, wonach die USA das Gebiet östlich und die Briten jenes westlich von Singapur sichern könnten.