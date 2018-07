Inhalt Seite 1 — J. M-M: Marlene, ach Marlene ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ehrlich jestann, bin ick imma ’n Anhänger von Marlenecken jewesen – nich an ihre Bluse, bloß seelisch. Marlene, die is schon damals „ssexi“ jewesen, wie die heutigen Ssexijöhrn noch als Keese vorm Fensta standen. Un wie die jesungen hat:

Kinda, heut’ abend, da such ick mir wat aus: eenen Mann, eenen richtigen Mann. Kinda, die Jungs, die hängn mir zum Halse raus: eenen Mann, eenen richtigen Mann! Wie a aussieht, is ejal, ürjendeenen trifft de Wahl!

Also, wie die det aus ihre Jurjel rausjelassen hat – Klasse! N’ängstlichet Meechen is Marlene nie jewesen: Infoljedessen ham denn die Reporta von den „Nuwo Kandide“ in Paris ihre Ohren uff jesperrt, wie Marlene ihnen jesacht hat: „Hörn Se mal zu“ (uff Französisch, vasteht sich), „also vonwejen, det ick de Deutschen nich erst heute uffm Kieker hab, sondern schon zu de Zeiten von Hitler, also kurz und rund: ick wollte, wie der Kriech war, mit’m Fallschirm...“

„Pardong. Marläne watang gääre e kommssa?“

„Klar, Mensch“, hat Marlene uff Franzesisch erwidat: „In’ne US-Maschine nachts nach de Schorfheide, Fallschirm uffjespannt, pöapö runterjesäuselt – ssss! – und Haare uff jesteckt, Handtasche untern Arm jeklemmt, und los uff Sabotaasche!“

Die Amis, also die Doofköppe – die haben aber janich jespannt, wat Marlenecken aller hätte anrichten könn; nich im entferntesten jespannt haben die. Nehm’ Se ma bloß plastisch die Situazion vort Ooge:

In de Puderdose hatse Pulver, in die Zijarettendose hatse Jift, und det janze Täschchen is’n jeheima Senda. Nu schleicht se sich als Kochfrau (denn kochen kann Marlenecken. Kochen, sagt Marlene, det tu ick für mein Lehm jerne!) nach die Vauzwei-Station in Peenemünde. Det Pulver schiebt se den Herrn von Braun untam Sessel, det Jift tutse den anderen in de Suppe, die nu alle in Amerika sind. Und aus de jeheime Handtasche zieht se ne Antenne raus un meldet nach die USA: