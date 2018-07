Voller Stolz verkündete der amerikanische Konzern General Motors, daß sein Reingewinn im vergangenen Jahr gegenüber 1964 um nicht weniger als 23 Prozent gestiegen ist. Das größte Industrieunternehmen der Welt hat wieder einmal alle Rekorde gebrochen. 1965 konnte General Motors fast 7,3 Millionen Fahrzeuge verkaufen, über eine Million mehr als im Jahr davor. DerUmsatz erreichte 20,7 Milliarden Dollar, der Gewinn erhöhte sich gegenüber 1964 um rund 400 Millionen auf 2,13 Milliarden Dollar.

Man muß diese Zahlen auf europäische Verhältnisse übertragen, um sich wenigstens annähernd eine Vorstellung machen zu können. Der amerikanische Konzern hat im vergangenen Jahr mehr Autos produziert als die gesamte deutsche, französische und englische Automobilindustrie zusammen. Der Umsatz von fast 83 Milliarden Mark entspricht dem Sozialprodukt, das ein Land von der Größe Schwedens oder Hollands erarbeitet. Und der Gewinn von General Motors ist erheblich größer als der aller deutscher Aktiengesellschaften zusammen: die 618 an der Börse notierten deutschen AG’s dürften 1965 zwischen 6 Milliarden und 6,5 Milliarden Mark verdient haben, also zwei Milliarden Mark weniger als General Motors allein.

Man könnte gegen diese Vergleiche einwenden, daß die Relation ein Dollar gleich vier Mark in der Kaufkraft nicht stimmt. Aber vergessen wir nicht: Auf dem Weltmarkt stehen unsere Unternehmen in Wettbewerb mit den amerikanischen Industrieriesen. Und es ist nicht einfach die Größe, die für unsere Unternehmen besorgniserregend ist, sondern die kaum vorstellbare Gewinnkraft der amerikanischen Konzerne.

General Motors kassiert für je zehn Dollar Umsatz einen Dollar Gewinn, das Volkswagenwerk muß für 30 Mark verkaufen, um eine Mark zu verdienen. Der Reingewinn des amerikanischen Elektronik-Konzerns IBM ist etwa sechsmal so hoch wie der des Hauses Siemens, obwohl IBM nur einen doppelt so hohen Umsatz aufzuweisen hat. Diese sprunghaft steigenden Gewinne ermöglichen den US-Konzernen Spitzenleistungen in Forschung und Rationalisierung – sowie den Aufkauf von Firmen in aller Welt.

Eine der Ursachen für das Nachhinken der deutschen Industrie ist die Tatsache, daß in den letzten Jahren die Löhne bei uns fast doppelt so schnell gestiegen sind wie in den USA. An sich ist das eine erfreuliche Entwicklung, weil der deutsche Arbeiter immer noch weniger verdient als sein amerikanischer Kollege. Nur: höhere Löhne kann auf die Dauer nur eine Industrie bezahlen, die im internationalen Wettbewerb mitzuhalten vermag.

Die deutsche Industrie muß durch ein Höchstmaß an Rationalisierung, durch Konzentration und Kooperation ihre Gewinnkraft steigern. Und sie muß den Mut aufbringen, in der Öffentlichkeit Verständnis für die Notwendigkeit hoher Gewinne zu wecken – auch und gerade bei den Gewerkschaften. Die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und damit die Löhne von übermorgen. Wenn unsere Unternehmen nicht auch mit Rekordergebnissen aufwarten können, wird der Abstand zu den Amerikanern immer größer werden.

Diether Stolze