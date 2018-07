Harold Wilson sagte den britischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern harte Worte. Die Industriellen wurden aufgefordert, sie sollten endlich ihre Fabriken auf einen Stand bringen, der den Ansprüchen der sechziger und siebziger Jahre entspreche. Den Gewerkschaften warf er eine Futterkrippen-Wirtschaft vor. Die Leistung eines jeden Arbeiters müsse erheblich gesteigert werden.

Gerhard Schroeder, Bundesaußenminister, will in einigen Wochen Spanien und Portugal besuchen. Die Außenminister beider Länder waren schon vor längerer Zeit in Bonn gewesen.

August Martin Euler, Sonderberater der Euratom-Kommission, ist 58jährig in Brüssel plötzlich gestorben. Anfang der fünfziger Jahre zählte Euler zu den bekanntesten Bundestagsabgeordneten der FDP, aus der er jedoch nach der Abspaltung der Freien Volkspartei ausschied. Seit dem Frühjahr 1958 war er bei der europäischen Atombehörde tätig.

Aldo Moro hat den Auftrag des italienischen Staatspräsidenten Saragat‚ ein neues Koalitionskabinett, links der Mitte, zusammenzustellen, als unausführbar zurückgegeben. Die Sozialisten hatten sich einer Aufnahme des früheren Innenministers Scelba in die Regierung widersetzt, der Moro als Preis für das Ende der Fraktionskämpfe bei den Christdemokraten aufgedrängt worden war.

Josef Stalin war zum erstenmal seit seiner Verdammung durch Nikita Chruschtschow im Jahre 1961 wieder in einem Fernseh-Kinderprogramm auf dem Bildschirm zu sehen. Es handelte sich um eine historische Sendung über das Revolutionsjahr 1917.

General Gürsel, türkischer Staatspräsident, erlitt im Washingtoner Walter-Reed-Krankenhaus einen neuen Schlaganfall. Der 70jährige, der an Diabetes leidet, war bereits mit Lähmungserscheinungen eingeliefert worden.