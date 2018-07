Zbigniew Brzczinski and Samuel P. Huntington: Political Power: USA/USSR; Verlag Chatto and Windus, London; 461 Seiten, 50 sh.

Vergleiche zwischen den Herrschaftssystemen der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten sind häufig angestellt worden. Soweit sie von den amerikanischen Verhältnissen ausgingen, standen sie allerdings meist unter dem Einfluß des Schemas „Totalitarismus – Demokratie“ mit seiner bekannten Tendenz, das sowjetische System als Gegentyp der in ihrer Verfassungstheorie gesehenen amerikanischen Regierungsform zu betrachten.

Zbigniew Brzezinski gehörte bislang zu den maßgeblichen Vertretern der westlichen Totalitarismustheorie. Um so mehr muß es überraschen, daß er nunmehr, zusammen mit dem Harvard-Professor Samuel P. Huntington, von einem entgegengesetzten Standpunkt her vorgeht. Das Verfahren der beiden Autoren kann als der bahnbrechende Versuch einer Überwindung des traditionellen Totalitarismus-Schemas angesehen werden. Es besteht, kurz gesagt, darin, daß die beiden – unbestreitbar unterschiedlichen – Systeme der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion den gleichen Fragestellungen unterworfen werden. Gefragt wird etwa nach dem technischen und ökonomischen Wandel in beiden Ländern, nach dem Verhältnis von Ideologie und Macht. Am Beispiel des Aufstiegs Kennedys und Chruschtschows werden die Techniken des Machterwerbs oder an der Sukow- und MacArthur-Krise das Verhältnis von ziviler und militärischer Gewalt untersucht. An der Parallelität des Spannungsverhältnisses zwischen Moskau und Peking einerseits sowie Washington und Paris andererseits wird die problematische Führungsrolle beider Mächte in ihren jeweiligen Bündnissystemen veranschaulicht.

Der Ansatz der beiden Autoren, hat den methodischen Vorteil, daß er die Entwicklung strenger Maßstäbe erleichtert. Vor allem aber wird der Blick frei nicht nur für die Verschiedenheiten, sondern auch für die zahlreichen Gemeinsamkeiten beider Systeme. „Die sowjetische und die amerikanische Regierungsform – so stellen die Verfasser fest – gehören zu einer kleinen Gruppe erfolgreicher Systeme. Einfach weil sie fähig sind zu regieren, haben sie viel gemeinsam, was sie von den unsicheren, unvollkommenen und unwirksamen Systemen unterscheidet, die man in Asien, Afrika und Lateinamerika vorfindet. Das sowjetische und das amerikanische System sind jedes auf seine Weise wirksam, unbestritten geltend und stabil. Sie sind auf Grund bestimmten politischer Ideen mit Legitimität versehen. Sie wurzeln in homogenen politischen Kulturen. Frei von aristokratischen Traditionen rekrutieren sie ihre politischen Führer aus breiten Bevölkerungsschichten und besitzen relativ offene Systeme sozialer Mobilität. Sie haben beide eine Fähigkeit bewiesen, ihre Führungskader nu erneuern und ihre politischen Zielsetzungen grundlegenden Wandlungen anzupassen. Beide Systeme sind dynamisch. Sie verändern sich – teils spontan, teils durch zielbewußtes menschliches Handeln.“

Der Aufweis derartiger Gemeinsamkeiten bedeutet nun allerdings nicht, daß die beiden Autoren der häufig vertretenen Auffassung huldigen, wonach sich das sowjetische System durch Entstalinisierung, Liberalisierung, Industrialisierung und Massenkonsum dem westlichen immer stärker annähere. Vielmehr betonen sie, daß die über lange Zeiträume bewiesene Stabilität beider Herrschaftsformen einen grundsätzlichen Systemwechsel – hier wie dort – unwahrscheinlich mache. Nicht die zunehmende Angleichung des einen Systems an das andere wird in diesem Buch festgestellt, sondern die gemeinsame Evolution, die die grundlegende Verschiedenheit der Strukturen nicht aufhebt, aber zu einer Annäherung an ein Drittes führt. Es ergibt sich hier die Vision einer hochwirksamen, zentralistischen Expertokratie, die der „Masse“ der Bürger zwar ein erträgliches Maß an persönlicher Freiheit gewährt, den Prozeß des gesamtgesellschaftlichen Entscheidungshandelns jedoch weitgehend autonom vollzieht.

Der Leser wird bei den diesbezüglichen Passagen ein wenig an das Burnhamsche „Regime der Manager“ erinnert. Dies gilt nicht zuletzt auch für den leicht machiavellistischen Denkansatz, der sich in Behauptungen wie dieser äußert: Das westliche System weise zwar eine größere Freiheit als das östliche auf, sei darum aber keineswegs notwendigerweise das stärkere; es komme allein darauf an, „welches System eine Machtordnung besitzt, die geeigneter ist, mit den Herausforderungen des Zeitalters fertig zu werden“. – Wer die maximale Leistungsfähigkeit einer Machtapparatur nicht als einen Wert an sich betrachtet, wird der politischen Philosophie der beiden Autoren nicht mit der gleichen Bereitwilligkeit folgen wie den rein analytischen Darlegungen ihres Werkes. Martin Jänicke