In diesen Tagen hat das Haus Siemens einen Plan verwirklicht, der schon seit rund dreißig Jahren in den Schubladen schlummerte. Die bisherigen Gesellschaften Siemens & Halske AG, Siemens-Schuckertwerke AG und Siemens-Reiniger-Werke AG werden zu einer Gesellschaft vereinigt, die den Namen Siemens AG tragen wird. Bisher standen diese Firmen in einer Art Geschwisterverhältnis zueinander, wobei die Siemens & Halke AG die Rolle des herrschenden Bruders zu spielen hatte. Wenn es in der Vergangenheit trotz der etwas verzwickten Rechtsformen niemals zu Spannungen gekommen ist, dann lag das an dem Vertrauensverhältnis, das alle leitenden Männer des Hauses Siemens miteinander verband, vor allem aber auch an der Gründerfamilie Siemens, die den Aufsichtsratsvorsitzenden stellte, dessen Autorität von niemandem in Frage gestellt wurde.

Das ist auch der Grund, warum die sogenannte Chefbesprechung bei Siemens ohne aktienrechtliche Verankerung vorzüglich funktionierte, während sie bei der AEG, wo der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Hans Heyne sie einzuführen versuchte, Gegenstand peinlicher Auseinandersetzungen wurde. An der Siemens-Chefbesprechung nahmen jeweils der Vorstandsvorsitzende von Siemens & Halske (gegenwärtig Dr. Hans Kerschbaum), von Siemens-Schuckert (Bernhard Plettner), der Finanzchef beider Häuser (Dr. Adolf Lohse) sowie präsidierend der Aufsichtsratsvorsitzende beider Unternehmen (Dr. Ernst von Siemens) teil.

Da nun nach dem neuen Konzernrecht die bisherige Haus-Struktur (bei Siemens vermeidet man sorgfältig den Begriff Konzern) nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, wurde zu einer Lösung gegriffen, die am radikalsten und wohl auch am fortschrittlichsten ist, nämlich die Vereinigung der wichtigsten und traditionsreichsten Arbeitsgebiete in einer Gesellschaft. Die Form, in der dies geschehen wird, bietet die Garantie dafür, daß es nirgends zu Spannungen zu kommen braucht. Siemens wird sich künftig als eine geschlossene Einheit präsentieren, wird seine Leitung weiter straffen und damit an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen können. Bei Siemens, am Umsatz gemessen das zweitgrößte deutsche Industrieunternehmen, wird zu keinem Zeitpunkt vergessen, daß man auf den Wettbewerbsfeldern der Welt, wie der jetzt offiziell bestätigte „Sprecher“ des Hauses, Dr. Adolf Lohse, sich ausdrückte, in der „Bezirksliga“ spielt. In den Ranglisten der Industriefirmen der Welt steht Siemens nämlich erst an 35. Stelle. Und auch innerhalb der Branche (siehe Tabelle) hat es noch einige Riesen über sich. Die wirkliche Konkurrenz liegt in den USA, in General Electric (an AEG offiziell mit rund 10 Prozent beteiligt), in Western Electric und in Westinghouse – um nur einige zu nennen. Die Amerikaner haben klare Wettbewerbsvorteile. Siemens hat nämlich noch längst nicht alle Absatzgebiete zurückgewonnen, die dem Haus durch den 2. Weltkrieg verlorengegangen sind. Mühsam müssen draußen in der Welt wieder Stützpunkte errichtet werden. Wettbewerbsvorteil Nr. 2 der Amerikaner sind die Forschungssubventionen. Der Forschungsaufwand in der amerikanischen Elektroindustrie beträgt zur Zeit rund 58 Milliarden Mark jährlich, davon werden zwei Drittel vom Staat aufgebracht, der Rest von der Industrie selbst. Aber zwei Drittel kommen der Privatindustrie zugute, nur ein Drittel dem amerikanischen Staat. In der Bundesrepublik sind die Subventionen sehr viel bescheidener und die wenigen auch noch heftig umstritten.

Siemens hat 1964/65 etwa eine halbe Milliarde Mark für Forschungszwecke ausgegeben, das sind rund sieben Prozent des Gesamtumsatzes. Ohne Zweifel eine beachtliche Relation, aber absolut betrachtet eben „Bezirksliga“. Ist es deshalb verwunderlich, wenn sich die Männer bei Siemens Sorgen über die Unternehmensgrößen in der Bundesrepublik machen, über die unwirtschaftliche Zerspitterung, die nun einmal die Vielzahl kleiner Betriebe mit sich bringt? Die deutsche Elektroindustrie wird zu einer großzügigen Kooperation kommen müssen, wenn sich schon „Vollangliederungen“ nicht durchführen lassen. Daß Siemens auf diesem Klavier zu spielen versteht, hat das Haus bewiesen, als es die Bergmann-Gruppe neu ordnete. Obwohl Siemens dort nur rund ein Drittel des Aktienkapitals in Händen hat, gehört Bergmann mit seinen Tochtergesellschaften praktisch zum Haus, die Deutsche Bank und die Bayerische Vereinsbank haben dort nur die Rolle des Geldgebers übernommen, die sicherlich nicht schlecht honoriert wird.

Im Elektrogerätegeschäft soll ein anderer Weg versucht werden. Bei der Neuordnung des Hauses fällt nämlich auf, daß der Haushaltsgerätebereich, betrieben durch die Siemens-Electrogeräte AG, in das neue Haus nicht eingegliedert wird. Der zwischen den Stammfirmen und der Electrogeräte AG bestehende Organschaftsvertrag wird als Klammer für ausreichend angesehen. Das wird allerdings nur vor dem Hintergrund der gegenwärtig mit der Robert Bosch GmbH geführten Gespräche über eine enge Zusammenarbeit im Haushaltsgerätegeschäft verständlich.

Dahinter steckt der Wunsch, das Programm beider Unternehmen aufeinander abzustimmen und so zu großen Serien zu gelangen. Im März wird die Entscheidung über die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft fallen. Bis dahin wird man im Hause Siemens über Einzelheiten schweigen. Es fällt aber nicht schwer, sich auszumalen, was zwei renommierte Elektrofirmen auf dem immer noch zersplitterten deutschen und europäischen Markt für Haushaltsgeräte erreichen können, wenn sie dort vereint auftreten, wo ihre Interessen bislang gegeneinanderstanden.

Gerüchte, wonach bei Bosch der Wunsch zur Zusammenarbeit ein Zeichen finanzieller Schwäche sei, können nur jene für bare Münze nehmen, die an der Schaffung großer Wettbewerbseinheiten monopolistische Erscheinungen sehen. Ihnen ist am folgenden Beispiel rasch klarzumachen, woran die europäische Elektroindustrie krankt: In den USA gibt es praktisch nur zwei große Firmen, die Turbo-Generatoren herstellen. Eine von den beiden kommt in den USA bei Ausschreibungen großer Projekte (die einen erheblichen Aufwand erfordern) immer zum Zuge. In Westeuropa, auf einem gleich großen Markt, liegen 18 Generatorenhersteller im Wettbewerb. 17 machen also die Vorbereitungen für ein Projekt nutzlos. Können wir uns einen solchen Leerlauf leisten?