Sie trägt kurze Pagenhaare, Sturzhelme, zeigt das Knie und ein gutes Stück Schenkel darüber.

Sie trägt vierkantige Schachtelkappen, Lausbubenmützen mit viereckigen Schirmen, Schuhe auf Kugelabsätzen und Glockenhüte mit sechseckiger Krempe.

Sie trägt blau-gelb und schwarz-weiß gestreifte Nylonperücken mit Stirnfransen und Löwenmähne bis auf die Schultern, manchmal ganz kurz; dann folgen die Haare auf der Stirn den Augenbrauen und haben eine Spitze in der Mitte über dem Nasenansatz: ein Vogelgesicht.

Sie könnte mit Rainer-Maria Rilkes Kornett sagen: „Sei stolz – ich trage die Fahne. Sei ohne Sorge – ich trage die Fahne!“ Denn etliche Couturiers haben sie – die Frau des Sommers 1966 – in die französischen Nationalfarben Blauweißrot gekleidet, Dior daneben auch in die mexikanischen, Grünweißrot; und Jacques Estérel, der den Modereigen mit einem wahren Pandämonium in einem extravagant dekorierten Filmatelier mitten im Wald von Vincennes eröffnete, hat sie mit „Bannerkleidern“ beschert, deren Streifenmuster sämtliche Fahnenfarben aller Nationen der Welt dazu vereinigen.

Bei Estérel sind Vorderfront und Rückenpartie der Kleider trapezförmige Stoffteile, zusammengesetzt aus verschiedenfarbigen Bahnen und umrahmt mit einem andersfarbigen Streifen, montiert auf halbsteifen Bügeln, die an vier Zentimeter breite Schulterträger angeknöpft werden. Das Kittelkleidchen darunter hat inkrustierte Kreismuster in den gleichen Tönen.

Pierre Cardin ist neben Estérel der abstrakteste und geometrisch besessenste unter den Pariser Modeschöpfern. Aus Plastik und Leinen, aus Leder und Mousselin-Imprimes machte er Kinderhemden: gerade oder (an einem um den Hals geschlungenen Stoffstreifen) angekraust. Sie sind dekoriert mit andersfarbigen Kreisen und Vierecken. Dazu zieht er den Damen Strümpfe und Schuhe mit flachem Absatz an und setzt ihnen viereckige Kappen in den Farben Blutrot, Giftgrün, Himmelblau, Blaßrosa (und so fort) auf.

In dieser unkonventionellen Tracht schickte Pierre Cardin seine Mannequins auf den Laufsteg und ließ sie begleiten von romantisch gekleideten Dandys. Das klingt, als spiele im Opernhaus der eine Teil des Orchesters die Partitur von „Traviata“ und der andere die von „Wozzeck“. Die Farben schreien eher, als daß sie singen. Aber Cardin ist ein Meister, darin, den ausgeschnittenen Teilen eines Modells mehr Bedeutung zu geben als den vorhandenen. Einige Abendkleider schienen geradezu „in der Luft“ zu hängen, so kunstgerecht sind die Schulterpartien zwischen breitem Halsband mit ausgestanztem Stoffanhänger und dem oberen Rand des Dekolletés ausgespart.