In der Sowjetunion soll seit zwei Wochen unter Parteifunktionären ein vertraulicher Brief der Parteiführung kursieren, der einen ganzen Katalog von Vorwürfen gegen die chinesischen Kommunisten enthält. Je näher der 23. Parteitag der KPdSU heranrückt, der Ende März beginnen soll, desto schärfer wird auch die Polemik der Chinesen gegen die sowjetischen Genossen. Bevorzugtes Streitobjekt ist der Krieg in Vietnam, wie die folgende Chronik zeigt:

11. 11. 65: Die „Pekinger Volkszeitung“ behauptet, der Kreml wolle „in stillschweigender Übereinstimmung und enger Zusammenarbeit mit Lyndon B. Johnson“ den Krieg in Vietnam beenden.

19. 12. 65: Peng Tschen, der Bürgermeister von Peking, beschuldigt die Sowjetunion, sie sabotiere den Volkskrieg in Vietnam. China hingegen habe alles vorbereitet, um zur Niederlage der USA in Vietnam beizutragen.

20. 12. 65: Peking bezichtet die Sowjets der Feigheit, weil sie die Vorwürfe der Chinesen vom 11. November nicht im Wortlaut veröffentlichten.

23. 12. 65: „Schaut, wie tief sie gesunken sind“, ist ein Leitartikel der „Pekinger Volkszeitung“ überschrieben, in dem den sowjetischen Führern vorgeworfen wird, sie lieferten lediglich veraltete oder beschädigte Waffen nach Nordvietnam. Dieses Rüstungsmaterial liegt „auch sehr weit unter der Hilfe, die die Sowjetunion den indischen Reaktionären gewährt hat“.

29. 12. 65: Einen Tag nach der Ankündigung eines Besuchs des sowjetischen Parteifunktionärs Schelepin in Nordvietnam greifen die Chinesen Moskau abermals an: „Die Sowjets wollten die kämpferische Freundschaft zwischen dem chinesischen und dem vietnamesischen Volk untergraben. Außerdem glaubten sie auch nicht an einen Sieg des vietnamesischen Volkes, weil sie davon Ungelegenheiten mit den Amerikanern befürchteten.“

1. 1. 66: Die Volkszeitung behauptet, die Vereinigten Staaten wollten in Kürze einen Krieg großen Ausmaßes gegen China führen. Darum müsse China sich auf einen großen Krieg vorbereiten und gleichzeitig auch gegen die weiche politische Linie der Sowjetunion kämpfen.