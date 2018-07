Inhalt Seite 1 — Photos aus dem Meer der Stürme Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Anatol johansen

Am Donnerstag der vorigen Woche begab sich in Bonn ein junger Mann, Manfred Dieter Ostender, auf den Balkon seiner Wohnung, um – etwa gegen 19.45 Uhr – mit seiner Kleinbildkamera und einem stark vergrößernden Fernrohr als Teleobjektiv den Mond zu photographieren. Zu jener Zeit nämlich sollte wieder einmal eine sowjetische Raumsonde, „Luna-9“, den Mond erreichen. Fünfmal schon war es dem eifrigen Photographen zuvor geglückt, die Staubwolken aufzunehmen, die durch den – unbeabsichtigten – Einschlag eines solchen Instrumentes auf dem Mond hochgewirbelt worden waren. Diesmal jedoch ließen die Bilder nichts Derartiges erkennen. Sollte es den Sowjets jetzt gelungen sein, einen vollautomatischen Kundschafter in einer Entfernung von rund 384 000 Kilometern sanft auf einen Himmelskörper aufzusetzen?

Es war gelungen. Die Sonde hatte im richtigen Augenblick ihre Bremsraketen gezündet und damit ihre Fallgeschwindigkeit so weit gedrosselt, daß sie beim Landen nicht mehr zerschellen konnte. Bald schon erschienen auf den Fernsehschirmen der ganzen Welt Lunas Funkbilder, die in brillanter Schärfe zeigten, welches Panorama sich einem Besucher auf dem Erdtrabanten offenbart.

Als die Sonde begann, Photos aus der Umgebung ihres Landeplatzes im „Meer der Stürme“ zur Erde zu senden, stürzte manche Theorie über die Oberflächenbeschaffenheit unseres Satelliten ein. Der amerikanische Geophysiker Thomas Gold hatte im Jahre 1955 eine Hypothese aufgestellt, nach der kaum Hoffnung bestand, jemals Menschen auf dem Mond absetzen zu können. Wie die Erde, wird auch ihr Trabant beständig von kosmischem Staub, von Meteoren und Meteoriten bombardiert, nur mit dem Unterschied, daß dort alle diese Weltraumtrümmer, auch die kleinen Staubpartikel, auf die Oberfläche gelangen und unverändert liegenbleiben. Denn der Mond hat keine Atmosphäre, also keine Lufthülle wie unser Globus, in der die meisten Meteoriten verbrennen, und kein Wetter, das den kosmischen Staub verwehen oder abspülen könnte. Dieser Staub, so folgerte Gold, müsse sich im Laufe der Jahrmilliarden angehäuft haben. Hinzu käme noch, daß das Mondgestein beim Aufschlag größerer Meteoriten pulverisiert würde. Infolgedessen liege auf dem Erdtrabanten eine mehrere Meter dicke Schicht aus Mondstein-Mehl und kosmischem Staub. Andere Wissenschaftler meinten, dieses Pulvermeer könne gar mehrere hundert Meter tief sein, und es wäre nicht ausgeschlossen, daß die Staubpartikel von der ungefilterten Sonnenstrahlung elektrisch aufgeladen würden.

So konnte man sich das Schicksal künftiger Mondexpeditionen in düsteren Farben ausmalen: Das Raumschiff würde bei der ersten Berührung mit der Mondoberfläche von einer gewältigen elektrischen Entladung zerstört, und seine Insassen müßten dann mit den Trümmern ihres Fahrzeugs im Staub versinken.

Luna-9 ist weder explodiert noch versunken, und die Photos der Sonde lassen den Schluß zu, daß wenigstens im Meer der Stürme die Pulverschicht nur sehr dünn sein kann und der Boden unter ihr fest genug ist, um das Gewicht des eineinhalb Tonnen schweren Gerätes zu tragen. Freilich war Luna-9 nur auf der Erde so schwer. Auf dem Mond, der mit seinem Durchmesser von 3476 Kilometern (Erddurchmesser 12 740 km) nur den fünfzigsten Teil des Erdvolumens und den achtzigsten Teil der Erdmasse besitzt, ist die Gravitation sechsfach geringer, mithin auch die Luna-Sonde entsprechend leichter.

Die Funkbilder, die am Radio-Observatorium in Jodrell Bank aufgenommen und von dessen Direktor Sir Bernard Lovell sogleich veröffentlicht wurden, haben die Diskussion über die Beschaffenheit der Mondoberfläche wieder mächtig angeheizt. Ist sie, wie Lovell glaubt, mit Lava bedeckt? Wenn ja, wie könnte sie entstanden sein? Eine Erklärung dafür bestünde darin, daß die Einschlagsenergie eines Meteoriten ausreichen würde, ihn selbst und die Aufschlagstelle zum Schmelzen zu bringen. Auch könnte es sich um verschweißten Staub handeln. Im Vakuum nämlich kann man eine solche kalte Verschweißung von Materie beobachten, und auf dem Mond herrscht in der Tat kein atmosphärischer Druck. Vielleicht aber zeigen die Bilder nur ein Geröllfeld aus meteorischem Material.