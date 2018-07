R. S. Bonn, im Februar

Es wird wohl Spätsommer oder gar Herbst werden, bis das Lazarettschiff „Helgoland“ nach Südvietnam auslaufen kann. Bonn hat da einschlägige Erfahrungen. Der Entsendung eines Rot-Kreuz-Lazaretts nach Pusan während des Korea-Krieges waren neunmonatige Vorarbeiten vorausgegangen. Juristisch war aber die Situation damals klarer als heute. Die amerikanischen Streitkräfte handelten im Koreakrieg formell im Auftrage der Vereinten Nationen, galten also als UN-Truppen. Die Bundesrepublik schloß damals mit den Vereinigten Staaten einen Vertrag ab, der den Amerikanern das deutsche Lazarett unterstellte. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifizierte den Vorgang offiziell.

In Südvietnam ist die rechtliche Situation keineswegs eindeutig. Handelt es sich dort um einen Bürgerkrieg oder um einen internationalen Konflikt? Bei einem internationalen Konflikt gelten die Genfer Konventionen, bei einem Bürgerkrieg ist nur Artikel drei der Konvention von 1949 anwendbar. Bei den Verhandlungen des Deutschen Roten Kreuzes mit dem internationalen Komitee in Genf konnte der Status des Schiffes noch nicht geklärt werden. So bleiben viele Rechtsprobleme noch ungelöst: auf welche Schutzbestimmungen kann sich das Schiffspersonal berufen, wenn es in die Hände der Vietcong fällt? Wem soll das Schiff unterstellt werden – Amerika oder Südvietnam? Soll es nur verwundete Zivilisten oder auch Soldaten aufnehmen?

Angesichts dieser rechtlichen Schwierigkeiten wurden noch keine Verträge abgeschlossen. Bisher wurde weder das Schiff gechartert noch gibt es Dienstverträge mit dem Personal. Ein Abkommen zwischen der Bundesregierung und dem Deutschen Roten Kreuz ist auch noch nicht unterzeichnet worden. Zwar haben sich inzwischen viele Bewerber für den Dienst gemeldet, aber nur wenige von ihnen kommen in Betracht. Das Rote Kreuz wird sich das geeignete Personal selber aussuchen: Ärzte (über die Bundesärztekammer), Krankenschwestern, medizinisch-technische Assistentinnen und einen Apotheker; außerdem braucht man 38 Seeleute, die mit dem Chartern des Schiffes angeheuert werden.

In dem 3000 Tonnen großen Schiff können etwa 150 Betten aufgestellt werden. In der Regel sollen nur Zivilpersonen ärztlich betreut werden, in Notfällen freilich auch verwundete Soldaten. Bei der Einrichtung des Schiffes will man auf die Erfahrungen mit dem Korea-Lazarett zurückgreifen. Auch auf der „Helgoland“ soll eine chirurgische, eine interne und eine gynäkologische Abteilung eingerichtet werden. Die jährlichen Kosten des Schiffes werden auf 18 Millionen Mark geschätzt.