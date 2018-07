E. E., Berlin

Am vergangenen Wochenende drohte der vietnamesische Krieg auf den britischen Sektor Berlins überzugreifen. Sechs rohe Eier zerplatzten an der Fassade des Amerikahauses am Bahnhof Zoo, und für zwei Minuten stand das Sternenbanner auf Halbmast. Unter Polizeischutz wurde es wieder auf die korrekte Höhe gebracht. Die hundert Demonstranten, die sich auf das kalte Pflaster gesetzt hatten, erhoben sich, von den Gummiknüppeln der Polizei nachdrücklich dazu aufgefordert, um sich sogleich hinter dem Kordon der Uniformierten erneut zu antiamerikanischen Sprechchören zu formieren.

Die hundert Nimmermüden bildeten den militanten Rest eines Protestzuges, zu dem der Sozialdemokratische und der Liberale Studentenbund aufgerufen hatten. Unter den offiziellen Losungen: „Keine weitere Eskalation des Krieges! Verhandlungen auf der Basis des Genfer Abkommens! Frieden für Vietnam!“ hatten sich 1500 zumeist jugendliche Demonstranten zusammengefunden. Doch die Veranstalter verloren bald die Kontrolle. Vor dem Hotel am Zoo kam es zum ersten Handgemenge mit der Polizei, Sprechchöre forderten „Amis raus aus Vietnam“. Sitzstreiks brachten den Verkehr auf dem Kurfürstendamm und in der Kantstraße minutenlang zum Erliegen.

Zur gleichen Zeit saßen fünf Mitglieder einer imaginären „Internationalen Befreiungsfront“ – unter ihnen der Bühnenassistent des Kabarettisten Wolfgang Neuss, Horst Rainer Rieck – noch im Untersuchungsgefängnis. Die Westberliner Polizei hatte sie zwei Nächte zuvor beim unerlaubten Plakatkleben gestellt. Erhard und die Bonner Parteien unterstützen den Mord in Vietnam, so hieß es auf ihren Plakten in flammend roten Lettern.

Die fünf gefaßten Plakatkleber – zum Teil Studenten der Freien Universität – wurden vom Untersuchungsrichter erst auf freien Fuß gesetzt, als sich dieDemonstration ihrer politischen Freunde vor dem Amerikahaus im abendlichen Regen aufgelöst hatte.

Aus Sorge um die bedrohte „Ruhe und Ordnung“ hatte FU-Rektor Lieber schon einige Tage vorher eine Podiumsdiskussion des Ringes Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) zum Vietnamproblem an der Freien Universität untersagt. Bei einer ähnlichen Veranstaltung war im Studentenhaus am Steinplatz eine selbstgebastelte Bombe explodiert und hatte eine Fensterscheibe zertrümmert. Ein anonymer Anrufer hatte daraufhin eine SDS-Veranstaltung an der FU vor einem weiteren Anschlag gewarnt. Die Polizei fand aber keine Bombe, die 150 Teilnehmer überstanden den Abend ohne Schaden.

Die Hysterie der Sprengstoff-Fanatiker indessen veranlaßte den Rektor, keine Räume mehr für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, die nur unter Polizeischutz stattfinden könnten. Die Anwesenheit der Polizei wertet der Rektor als eine unvertretbare Einschränkung seines Hausrechts und als eine Beschneidung der Autonomie seiner Universität.

Das Studentenparlament jedoch zeigte wenig Verständnis für die Argumente seines Rektors. Es vergaß allen politischen Streit und stellte einstimmig fest, daß es Aufgabe der Freien Universität sei, „erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit der Polizei die Veranstaltungsfreiheit zu garantieren und äußerem Druck zu widerstehen“.