Zum erstenmal seit dem Abfall der britischen Kolonie Rhodesien hat die Rebellenregierung Smith öffentlich zugegeben, daß nicht alle weißen Siedler hinter der Regierung stehen.

Justizminister Lardner-Burke beschuldigte hochgestellte Persönlichkeiten des Landes, sie konspirierten gegen die Regierung und hätten bereits ein Schattenkabinett gebildet, das die Amtsgeschäfte übernehmen solle, sobald es dazu von dem noch in Salisbury wohnenden britischen Gouverneur Sir Humphrey Gibbs oder von Premierminister Wilson aufgefordert würde. Diesen „Quislingen“ drohte der Minister an, er werde sie notfalls ebenso behandeln wie die Fihrer der Eingeborenen, die in abgelegenen Landesteilen interniert wurden. („Quisling“ nach dem 1945 hingerichteten norwegischen Nazi-Freund, ist ein Schimpfwort für Kollaborateure.)

In Salisbury glauben viele nicht an die Existenz eines Schattenkabinetts jedoch ist man überzeugt, daß alte Gegner Smiths, aber auch verantwortungsbewußte Bürger – ehemalige Minister und Generale, hohe Richter und Geschäftsleute – nach einer Kapitulation der Rebellen die Zügel in die Hand nehmen würden.

Großbritannien will in diesem Fall der afrikanischen Mehrheit des Landes das volle Wahlrecht keineswegs sofort zugestehen, sondern erst nach Jahren Afrikaner sollen jedoch schon in die Übergangsregierung aufgenommen werden. In London will man wissen, Wilson würde sogar mit einer neuen Regierung in Salisbury verhandeln, der Ian Smith als Minister angehört. Allerdings müßte sie vorher der Rebellion entsagen.