Von Walter Jens

Mit akademischer Gründlichkeit ging man, dem genius loci entsprechend, im Tübinger Landestheater daran, die westdeutsche Uraufführung der Romeo-und-Julia-Übersetzung von Rudolf Schaller vorzubereiten. Ein Colloquium führte im Auditorium maximum die Anglisten Müller-Schwefe und Stamm mit den Übersetzern Erich Fried und Schaller zusammen; es wurde penibel interpretiert; statt ins Geistreich-Allgemeine zu geraten, debattierte das Quartett, vom Intendanten Christoph Groszer und dem eigentlichen Protagonisten des Abends, dem Shakespeare-Geist des August Wilhelm Schlegel, kräftig unterstützt, über Blankverse, Textverderbnisse, Überlieferungsprobleme und diffizile Einzelfragen.

Nun, die Mühe hat sich gelohnt; nicht nur die noble Diskussion, auch die Inszenierung war, nehmt alles in allem, durchaus respektabel, dem besonderen Anlaß entsprechend. Eine vortreffliche Choreographie, ein glänzender Mercutio, eloquent, graziös und verwegen (Jürgen Schmidt, ich fürchte, er wird nicht lange in Tübingen bleiben); eine Julia, der man die vierzehn Jahre, ein Romeo, dem man die Attitüde des verliebten und nichts als verliebten Hamlet abnahm, ein Tanz und Wirbel und Witz in den komischen und zumal den gepfefferten Szenen waren auf der Haben-Seite zu buchen. Regisseur Wolf Dieter Pahlke hatte gute Arbeit geleistet. Und was die Debet-Serie angeht, so wird man auch in München oder Berlin nicht alle Tage eine Amme finden, die, lüstern und geschwätzig, eine würdige Mercutio-Gegenspielerin darstellen kann – und Lacher habe ich im letzten Akt ebenfalls schon in größeren Theatern gehört.

Wenn’s ans Ecce geht, wenn Dolche blitzen, Fläschchen entkorkt werden, Leichen zu Hauf liegen: wenn von den antiken Tragikern über Shakespeare und Schiller bis hin zu Hochhuth-Piscator das große Aufräumen und Wehklagen einsetzt, die Intrige ihr Ziel nicht erreicht und die Opfer auf der Walstatt bleiben, dann pflegen nicht nur Tübingens Studenten – Romeo tot, und Julia tot zuvor schon – herzlich zu lachen.

Dabei sei nicht geleugnet, daß einige unfreiwillige Effekte auch zu Lasten der Inszenierung gingen, die sich in burlesken Episoden eher als in sentimentalen Passagen bewährte. Der am Balkon hangelnde Romeo, dein Vöglein möcht ich sein, wirkte zu Recht so befremdlich wie die hinter einem langen blauen Stoffetzen erscheinende Julia an der Stelle Welcher Glanz bricht durch das Fenster dort. Auch sollte man die Abschiedsszene in III, 5 nicht, Kinositten entsprechend, auf einem letto matrimoniale spielen lassen, der, bei Lerchenruf und Nachtigallenschrei, zu ehelicher Zärtlichkeitsbezeugung einlädt. Nicht das Ausgespielte, nicht die Beschränkung auf die krude Aktion – das Beiläufige, die Arabeske, das Frech-Absonderliche (die Musikanten am Todeslager) gab der Tübinger Aufführung Rang und Gewicht.

Die großen Stärken und die kleinen Schwächen der Schallerschen Übersetzung traten dabei deutlich hervor. Die Sprache (die durch eine etwas gelassenere Intonation und durch szenische Licht-Dunkel-, Tag-Nacht-, Grab-Fackel-Akzente hätte gestützt werden sollen) wirkt modern, aber nicht läppisch; sie ist plastisch und scheut termini technici, wie Schraubenzieher, nicht.

Die Textbehandlung scheint, ich bin kein Fachmann, mit Ausnahme einer wenig überzeugenden Umstellung, in der großen Mab-Erzählung verläßlich zu sein. Tonfall der Gasse, freche Obszönität und kecke Rodomontaden wurden vortrefflich adaptiert; gleich weit entfernt von prüder Umschreibung und allzu direkter Benennung, weder Tieck-Schlegel noch Gundolf folgend, hält Schaller die rechte Mitte zwischen keuscher’ Unverständlichkeit und Landsknechts-Direktheit.