Von Fritz Bauer

Hier scheiden sich die Geister: Wo die Problemkreise der Sexualität und des Strafrechts einander überdecken, genau hier wird die Diskussion über die Große Strafrechtsreform besonders heftig: Hier vor allem wird Weltanschauung impliziert. Und hier bietet sich zuerst Anlaß zu der bangen Frage, ob das neue deutsche Strafrecht halbwegs auf der Höhe unserer Zeit sein wird. Dazu schreibt Dr. Fritz Bauer:

Auf ihrer vorjährigen Tagung erörterten die deutschen Strafrechtslehrer die Sexualdelikte im Strafrechtsentwurf der Bundesregierung. Die Referenten, Professor Leferenz und Professor Hanack, beide in Heidelberg, kritisierten den Entwurf aufs schärfste. Die „Juristenzeitung“ faßte die Einwendungen beispielsweise von Hanack so zusammen: „Intensivere Rechtsvergleichung fehlt; ebenso die Verwertung neueren kriminologischen Materials – Mangelnde Heranziehung von Sachverständigen – Wirklichkeitsbefund bei den Sittlichkeitsdelikten nicht zugrunde gelegt – Keine durchschlagenden Versuche, die Strafbarkeit einzuschränken – Konzeption des Ganzen fehlt – Kein mit dem Wissen unserer Zeit erarbeitetes Reformwerk, jedenfalls was die Sittlichkeitsdelikte angeht.“

Auch die ganz überwiegende Mehrheit der Diskussionsbeiträge ließ eine sehr kritische Grundhaltung erkennen. Worte wie „Sexualdirigismus“ oder „victorianische Haltung“ fielen. Professor Lackner, ebenfalls Heidelberg, früher im Bundesjustizministerium und an den Reformarbeiten stark beteiligt, verteidigte die Regelung der Sexualdelikte in den Vorschlägen der Großen Strafrechtskommission und in dem auf ihnen basierenden Entwurf der Bundesregierung mit den Worten, die Sittlichkeitsdelikte seien, als die Reformarbeit der Bundesrepublik begann, „noch ein rocher de bronce“ gewesen.

Der Kasus macht einen lachen.

Das Bundesjustizministerium setzte eine Kommission für die Reform unseres Strafrechts ein. Sie erhielt offiziell den Namen „Große Strafrechtskommission“, sei es, daß die Zahl und die Bedeutung ihrer Mitglieder groß, sei es, daß ihre Aufgabe weit gespannt war. Man sprach von Amts wegen von einem „Jahrhundertwerk“. Der Kommission wurden, soweit man weiß, keinerlei Richtlinien gegeben, es wurden ihr auch keinerlei Grenzen gesetzt. Die Sittlichkeitsdelikte waren ihr aber nach Lackners Wort tabu.

Das alte Strafgesetzbuch stammt aus dem Jahr 1871. Sein 13. Abschnitt behandelt die „Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit“; auch der Entwurf der Bundesregierung spricht von „Straftaten gegen die Sittlichkeit“, wogegen der Entwurf des American Law Institute, der sogenannte Model Penal Code vom Jahr 1962, den entsprechenden Abschnitt „Sexual Offences“ benennt. Unsere naiv-offene Gleichstellung von Ethik und Sexualethik ist und bleibt ein erstaunliches Faktum.