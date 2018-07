Inhalt Seite 1 — Spuren im Wrack? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Retter und Helfer aus Bremen und Niedersachsen gehen wieder ihren Alltagspflichten nach. Zu tun war viel, zu retten war nichts an jenem 28. Januar auf dem Acker neben dem Bremer Flughafen. Die beim Landemanöver abgestürzte Lufthansa-Convair hatte alles Leben unter sich begraben. Verschwunden sind die Heerscharen von Gaffern und Schaulustigen aus Bremen und Norddeutschland, die an dem Unglückswochenende mit Kindern, Thermosflaschen, Feldstechern und Photoapparaten herbeigeeilt waren, mit Bussen und Privatwagen die Zufahrtsstraßen blockierten und die Polizei zur Raserei brachten. Innensenator Hans Koschnick: „Es war zum Verrücktwerden“.

Geblieben sind viele Rätsel. Nicht nur über den Absturz der Maschine, der 46 Menschenleben auslöschte. Auch über die Frage, was die renommierte, exklusive Carl-Schurz-Gesellschaft bewogen haben mag, ihren glanzvollen Ball zwanzig Autominuten vom Ort des Grauens entfernt zu zelebrieren, im Parkhotel nach gedämpften Trauerminuten zu twisten, während auf dem Neuenlander Feld, das einem Schlachtfeld glich, Leichen und Trümmer geborgen wurden. Die Absage des Festes, so war zu vernehmen, hätte viel Geld gekostet. Geblieben sind Juristen, Kriminalbeamte und Experten, die – vorläufig unter Ausschluß der Öffentlichkeit – zu ergründen haben, was an jenem Freitag um 18.51 Uhr zum Absturz der Convair geführt hat.

Im Gelände des Bremer Flughafens herrscht die Ruhe nach dem Sturm. Flugzeuge landen und starten planmäßig. Die Toten wurden identifiziert, in ihre Heimatorte gebracht, begraben. Der morastige Acker, auf dem die Maschine zerschellte, wurde verchlort wegen Seuchengefahr. Manchmal taucht in der Empfangshalle des Flughafens ein Besucher auf, der kein Flugpassagier ist und der einen Angehörigen erwartet. Er steht hinter den Glasfenstern, stumm, schwarzgekleidet und sieht hinüber zum Acker. Angehörige von 13 Bremern, Frauen, Kinder, Eltern haben von hier aus an jenem Freitagabend die Maschine abstürzen sehen. Manche von ihnen kommen immer wieder. Um sie ist die Distanz einsamer Verzweiflung.

Am fünften Tag nach der Katastrophe war die Geduld von Oberstaatsanwalt Dr. Eckert zu Ende. Er verhängte Nachrichtensperre und sagte die täglichen Pressekonferenzen ab. Tags zuvor hatte man in der linken Hand des toten Kopiloten eine Zange gefunden und zwischen Flugzeugresten Werkstücke entdeckt, die nicht zur Ausrüstung der Maschine gehörten. Einige Boulevardblätter posaunten sogleich als Tatsache aus, was als Vermutung seither Staatsanwaltschaft und Polizei beschäftigt: Es kann im Cockpit der Maschine unmittelbar vor dem Absturz zu „kriminellen Handlungen“ oder tätlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. Die Sensationspresse brachte Namen von Passagieren als „Attentäter“ ins Spiel, deren Angehörige solchen Verdächtigungen gegenüber hilflos ausgeliefert waren.

Mutmaßungen, mit der Nachrichtensperre solle verschleiert werden, was „faul“ an der Sache sei, entbehren jeder Grundlage. Gespräche im Flughafen mit den Ermittlungsbeamten, mit Vertretern der Lufthansa sind jederzeit möglich. Nichts deutet auf eine Verschleierungstaktik hin.

Als Tatsachen stehen fest: Der Bremer Flughafen und die Flugsicherung waren an dem Unglücksabend in Ordnung; die in Bremen nicht vorhandene Radarausrüstung scheidet als Absturzursache aus; der Pilot hat keinen Herzanfall oder Herzschlag erlitten, der ihn handlungsunfähig gemacht hätte; Heinz Saalfeld war ein tüchtiger, erfahrener Pilot.