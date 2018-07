Inhalt Seite 1 — Strafe für Hilfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Westberliner Flucht heller sollen ins Gefängnis

H. C., Berlin

Ein Westberliner Schöffengericht verurteilte die drei Fluchthelfer Schütz, Bley und Schramm, die amerikanische Uniformen und von US-Wagen entwendete Nummernschilder als Hilfsmittel benutzt hatten, zu Gefängnis. Aber nicht Fluchthilfe bestrafte das Gericht, sondern die Benutzung amerikanischer Uniformstücke und Abzeichen.

Rechtsanwalt Roos fragte in seinem Plädoyer, ob der Diebstahls-Paragraph das Urteil stützen könne, wenn durch die Entwendung der Nummernschilder drei Menschen ihre Freiheit erlangten. „Hatten die Angeklagten unter diesen Umständen überhaupt ein Unrechtsbewußtsein? Haben sie nicht durch Verletzung eines geringeren Rechtsgutes ein höheres Rechtsgut, nämlich die Freiheit, geschützt?“ Die Richter aber verneinten dies und lehnten den beantragten Freispruch ab.

Zuvor hatte der Verteidiger noch zu bedenken gegeben: „Im Schatten dieses Urteils steht die Mauer, sie ist elf Kilometer lang und mit 140 Kilometer Stacheldraht bestückt. Seit ihrer Errichtung haben 23 000 Menschen auf die abenteuerlichste Weise den Stacheldraht überwunden. Unter den Flüchtlingen befanden sich 1700 Angehörige der Volksarmee. Den Willen zur Freiheit bezahlten 66 Menschen mit ihrem Leben. An diesen Tatsachen kann kein Gericht vorbeisehen“, sagte Rechtsanwalt Roos.

In jedem Prozeß gegen Fluchthelfer geraten die Richter in eine schwierige Situation. Als Demonstration der Unfreiheit wird die Mauer in der Öffentlichkeit verurteilt. Und seit es sie gibt, haben Idealisten, Abenteurer und Geschäftemacher die Fluchthilfe zu ihrem Beruf gemacht. Für viele Berliner sind die drei Verurteilten, die ihre Freiheit riskierten und mit Hilfe amerikanischer Uniformen drei Menschen aus dem Ostsektor holten, die Helden des Tages. Für das Gericht aber sind sie Rechtsbrecher, die für Geld ein Risiko auf sich nahmen.

Der Senator für Sicherheit und Ordnung, Bürgermeister Heinrich Albertz, kommentierte das Urteil: „Fluchthilfe kann nicht strafbar sein, aber selbstverständlich ist nicht jedes Mittel erlaubt und muß im Verhältnis zum Risiko stehen.“ Und Ernst Lemmer meinte: „An der Mauer, im Kampf um die Freiheit, stehen sich Idealisten und Geschäftemacher gegenüber. Aber es ist nicht die Aufgabe offizieller Stellen, sich einzuschalten und Fluchthelfer zu unterstützen, um die politische Situation nicht zu verhärten.“