Von Jörg Eckard

Zum erstenmal seit Jahren gab es in der ver-

gangenen Woche im Bundeskabinett wieder eine ernsthafte Aussprache zur Agrarpolitik. Zum erstenmal hat der Landwirtschaftsminister angekündigt, er werde sich bei der Vorlage des Grünen Berichts keineswegs darauf beschränken, dessen Inhalt in verkürzter Form wiederzugeben. Und zum erstenmal scheint der Bauernverband die wirtschaftliche Zukunft seiner Mitglieder realistisch zu beurteilen.

Damit sind für eine grundlegende agrarpolitische Diskussion innerhalb der Bundesregierung, aber auch zwischen ihr, dem Parlament und dem Bauernverband die Wege geebnet. Ob sie auch beschritten werden, wird sich bereits in den nächsten Wochen zeigen.

Die Debatte im Bundeskabinett beschränkte sich vorerst darauf, welche Methoden für die Vergleichsrechnung des Grünen Berichtes am geeignetsten seien. Ausgelöst wurden die Meinungsverschiedenheiten dadurch, daß vom Bundeslandwirtschaftsministerium für die Berechnung des Vergleichseinkommens gewerblicher Arbeitnehmer eine neue Methode angewandt wurde, nicht dagegen für die Berechnung des Einkommens der Landwirte.

In den ersten Jahren des Grünen Berichtes waren die Statistiker der Bundesregierung mit den Wissenschaftlern gemeinsam der Ansicht, das Einkommen der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte könne keinesfalls mit dem aller Arbeitnehmer in der gewerblichen Wirtschaft verglichen werden. Ein wissenschaftliches Institut untersuchte während der Jahre 1956/57 die Einkommen von Arbeitnehmern der gewerblichen Wirtschaft, „die mit den Bauern Tür an Tür“ wohnen. Dieses Einkommen lag niedriger als das Durchschnittseinkommen aller gewerblichen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik. Es wurde seitdem mit den jeweiligen durchschnittlichen Lohnsteigerungsraten fortgeschrieben.

Aber schon seit einigen Jahren gilt diese Methode als nicht mehr haltbar. Es zeigte sich, daß die fortschreitende Verflechtung von Stadt und Land zusammen mit dem knapp beschickten Arbeitsmarkt dazu führten, daß die Bauern nunmehr in engster Nachbarschaft mit Arbeitnehmern aller Verdienstgruppen wohnen. Der hochbezahlte Spezialist aus der chemischen Industrie oder aus der Automobilfabrik wohnt ebenso „Tür an Tür“ mit den Landwirten wie der Ziegelei- oder Sägewerksarbeiter. Es erschien deshalb als das allein Richtige, das Einkommen der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte mit dem Durchschnittseinkommen aller anderen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik zu vergleichen und hierzu die für die Rentenversicherungen berechneten Durchschnittseinkommen zugrunde zu legen. Diese Methode wurde von anderen Ressortsder Bundesregierung, vom Sachverständigenbeirat für den Grünen Bericht und vom wissenschaftlichen Beirat des Landwirtschaftministeriums als richtig angesehen.