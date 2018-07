Von Johannes Jacobi

Es ist wieder einmal so weit: Die Aktien fallen, die Gewerbesteuern werfen keine Überschüsse mehr ab... man sucht nach einem Opfertier, mit dessen Abschuß sich der öffentliche Haushalt ausgleichen läßt. Harry Buckwitz, Generalintendant der Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main, bezeichnete in dieser ironisch beginnenden Rede das Theater, den „zweiprozentigen Miniaturposten des Haushalts“, als jenes Opfertier, an dem kameralistisch denkende Ausschüsse ihre Sparsamkeitsgelüste durch Sofort-Maßnahmen befriedigen möchten.

Buckwitz stieß mit seinem empörten Warnruf am stärksten ins Horn, als Ende voriger Woche in der Stuttgarter Liederhalle der Verband der deutschen Volksbühnenvereine eine Kundgebung über das Thema „Theater in Gefahr?“ veranstaltete.

Die Referate klangen ernst, doch nicht besorgniserregend. Gewiß, die Zahl der Theaterbesucher stagniert – nicht nur in Westdeutschland. Doch sind keineswegs alle organisatorischen Möglichkeiten ausgeschöpft, mit denen man einem gefährlichen Absinken der Besucherkurve entgegenwirken könnte. Und „grundsätzlich ist das Theater wegen seiner bildungspolitischen Funktion in Deutschland unangefochten“, bemerkte Dr. Eugen Schöndienst, der geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins.

Trotzdem war der Aufruf des Volksbühnen-Verbandes kein blinder Alarm. Von der Kostenseite her droht den deutschen Bühnen tatsächlich Gefahr. Die Ausgaben der Theater steigen zwangsläufig. Von den in Bühnenbetrieben Beschäftigten gehören 70 Prozent solchen Gruppen an, deren Einkünfte tarifrechtlich geregelt werden. Der Tarif-Automatismus treibt die Ausgabenseite hoch. Da sind auch keine Sparmaßnahmen anzusetzen. Davon können nur die 30 Prozent „leitende und darstellende Künstler“, kann also nur die fürs Publikum attraktivste Seite des Theaters betroffen werden.

Während die Ausgaben unentwegt steigen, bleiben die echten Einnahmen zurück. Man wagt nicht, die Eintrittspreise proportional zu erhöhen. Am weitesten zurückgeblieben sind die Pauschalpreise, die für einen Theaterbesuch von Mitgliedern der Volksbühnen und anderer Besucherorganisationen entrichtet werden.

Die sich gefährlich verbreiternde Finanzlücke müßte durch erhöhte Subventionen geschlossen werden; denn die Theatersubvention wird definiert als die „Übernahme des Defizits einer öffentlichen Einrichtung“.