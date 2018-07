A. N., Berlin

Fernsehtürme sind die Wahrzeichen des Fortschritts, sie überragen die Dome. Auch ihre Bedeutung als Fremdenverkehrsattraktion ist unbestritten.

Westberlin wünscht sich seit sieben Jahren ein solches Symbol. Nun wird ein Turm gebaut, aber in Ostberlin für das DDR-Fernsehen. In der Nähe des Alexanderplatzes wächst er seit dem vergangenen Herbst in den Himmel. Er soll 360 Meter hoch werden. Über die von alliierter Seite wegen der Gefährdung der Luftsicherheit gegen das Ostberliner Projekt erhobenen Einwände setzten sich die SED-Behörden einfach hinweg.

Beim Sender Freies Berlin, der sich für einen westlichen Turm stark macht, herrscht Bitterkeit. Intendant Walter Steigner flüchtete in die Öffentlichkeit. Im Funk und Fernsehen verlas er einen dreieinhalbseitigen Appell an die „verantwortlichen Stellen“ und bat sie um eine rasche und gründliche Entscheidung über seinen eigenen Turmbau: „Wenn nun aber der Neubau am Alexanderplatz sowieso gegen das Gebot der Flugsicherheit verstößt, sollte die Lage neu geprüft werden.“

So ganz unschuldig ist man im Funkhaus an der Masurenallee freilich nicht. Der von den westlichen Stadtkommandanten vorgeschlagene Standort am Schaeferberg in Wannsee wurde abgelehnt. Das Wahrzeichen sollte an einem prominenten Platz Berlins stehen.

Steigner bekam für seinen Husarenritt in die Öffentlichkeit schlechte Kritiken. „Der Tagesspiegel“ nannte solche Polemiken gegen die Alliierten „besonders peinlich“ und warnte vor psychologischen und politischen Folgen für die „Risikobereitschaft“ der Schutzmächte, „wenn sie immer wieder in die Lage gebracht werden, sich gegen deutsche Pläne zu wenden, von denen schon die eigene Einsicht abraten sollte“.