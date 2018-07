Inhalt Seite 1 — Und der Sachverstand? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die deutschen Arbeitgeber wollen ein Exempel statuieren und notfalls sogar einen Streik in der Metallindustrie in Kauf nehmen, um ihrem lohnpolitischen Glaubensbekenntnis Respekt zu verschaffen: daß die Löhne nicht stärker steigen dürfen als die Produktivität. Die Arbeitgeber sind um ihren Mut zu beneiden; aber ein Erfolg wird ihnen bei diesem Unternehmen nicht beschieden sein.

Wir leben in einer Zeit, in der Jahr für Jahr die Preise steigen. So war es bisher, und nichts spricht dafür, daß sich das in Zukunft ändern wird. Eine Bindung der Löhne an die Produktivitätssteigerungen der Wirtschaft würde also nichts anderes bedeuten, als daß der Anteil der Arbeitnehmereinkommen am Volkseinkommen von Jahr zu Jahr zurückgeht. Die Gewerkschaften werden der lohnpolitischen These der Arbeitgeber darum nie ihre Zustimmung geben. Sie werden das um so weniger tun, seitdem sie durch den Sachverständigenrat massive Schützenhilfe von neutraler Seite erhalten haben.

Das ist das Erstaunlichste an dem Verhalten der Unternehmer bei den Lohnauseinandersetzungen in der Metallindustrie. Die „Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände“ gehörte zu den eifrigsten Befürwortern eines Sachverständigenrates, als er noch nicht existierte. Es gibt eine Erklärung aus dem Jahre 1962, in der sich die Arbeitgeberspitze in Köln in geradezu feierlicher Form verpflichtete, „die von dem Sachverständigengremium getroffenen Feststellungen und Empfehlungen zu würdigen und den Verhandlungen und Entscheidungen in ihrem Bereich zugrunde zu legen.“

Inzwischen haben wir ein Sachverständigengremium; und es hat sich erlaubt, in seinem um die vergangene Jahreswende erschienenen zweiten Gutachten einige Ausführungen auch Zur Lohnpolitik zu machen. Die Schiedssprüche der in der Metallindustrie inzwischen bemühten Schlichter basierten auf diesem Gutachten. Die Gewerkschaften sagten ja, die Arbeitgeber aber sagen nun kategorisch nein.

Bei allem Wohlwollen und allem Verständnis für ihre schwierige Lage ist es schwer, der Argumentation der Arbeitgeber in diesem Tarifkonflikt zu folgen. Dabei wäre alles so einfach gewesen. Das Gutachten der fünf Sachverständigen wurde im vergangenen Herbst abgeschlossen. Neue wirtschaftliche Entwicklungen hätten auch den Arbeitgebern weiten Spielraum für eine Interpretation des Gutachtens zu ihren Gunsten gegeben. Sie haben davon keinen Gebrauch gemacht und beharren auch jetzt kompromißlos auf der von ihnen als einziger Weg zum volkswirtschaftlichen Glück gepriesenen Lohnformel.

Wie wird es weitergehen? Nach Ablehnung der Schiedssprüche durch die Arbeitgeber kann die IG Metall nichts anderes tun, als in den metallverarbeitenden Betrieben von Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zu Urabstimmungen zu blasen. Da an diesen Abstimmungen nur Gewerkschaftsmitglieder teilnehmen, ist nicht daran zu zweifeln, daß sie den regionalen Gewerkschaftsführungen grünes Licht für den Streik geben werden. Und auch daran ist nicht zu zweifeln, daß die Arbeitgeber der Metallindustrie darauf mit Aussperrungen antworten werden.

Dann hätten wir also in der Metallindustrie nach drei Jahren wieder einen Arbeitskampf, der die gesamte Volkswirtschaft viel Geld kosten und in dem noch mehr soziales Porzellan zerschlagen werden wird. Schon heute ist die Frage in aller Munde, ob das nicht vermieden werden kann. Es kann vermieden werden, wenn die Arbeitgeber durch ein neues Angebot die Grundlage für die Aufnahme neuer Verhandlungen schaffen.