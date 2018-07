Der Vorstand der Vereinigten Elektrizitäts- und Bergwerks-AG (Veba) hat der Versuchung widerstanden, bei Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 1964/65 (30. September) gut Wetter durch eine phantasievolle Ausschmückung der Ertragsrechnung und durch Hinweise auf bestimmte Geschäftsabsichten zu machen. Statt dessen vermochten auch noch so hartnäckige Fragen den um die Sprecher der drei Konzerntöchter Preußenelektra, Hibernia, Hugo Stinnes AG und den für Personalfragen zuständigen Bundestagsabgeordneten Russe erweiterten Vorstand nicht aus der Reserve zu locken. Veba-Sprecher Professor Hartmann gab aber die Versicherung ab, daß jeder, der die Veba-Aktie nicht als Spekulationspapier, sondern als eine langfristige Anlage erworben habe, nicht enttäuscht werde.

Immerhin versprach die Verwaltung, für 1965/66 „mindestens“ wieder 10,5 Prozent Dividende auszuschütten. Die Veba muß dazu einen höheren Reingewinn ausweisen, als sie es per 30. September 1965 mit 51,1 Millionen tat. Denn für das laufende Geschäftsjahr ist nun das gesamte neue Aktienkapital voll dividendenberechtigt, so daß für die Ausschüttung der Dividende rund 30 Millionen mehr bereit gestellt werden müssen. Die Tochtergesellschaften haben also künftig einen höheren Teil ihrer Gewinne an die Muttergesellschaft abzuliefern. Ob das auch bei der Bergwerksgesellschaft Hibernia möglich sein wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Es kommt für den Veba-Vorstand darauf an, das Unternehmen so rasch wie möglich emissionsreif zu machen, damit es seinen Tochtergesellschaften weitere Finanzierungsmittel zur Verfügung stellen kann. An eine weitere Kapitalerhöhung ist im Augenblick natürlich nicht zu denken, einmal wegen der allgemeinen Lage auf dem Kapitalmarkt, zum anderen wegen der begreiflichen Enttäuschung der Veba-Zeichner, die schon nach kurzer Zeit erleben mußten, wie der Veba-Kurs unter dem Zeichnungspreis zurückfiel.

Eine weitere Aufgabe des Veba-Vorstandes besteht in der Verschmelzung der Holding zu einem echten Konzern. Das soll nicht im Zuge eines Kraftaktes geschehen, sondern durch einen behutsamen Umbau. In den letzten Monaten ist bereits die Zusammenarbeit der Veba-Töchter untereinander verstärkt worden. Ziel wird es sein, die lukrativen „Beine“, wie Energie (Elektrizität) und Chemie, zu verstärken. ks.