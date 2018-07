Ohne giftige Dämpfe

Der Fortschritt bringt nicht nur Freuden, sondern auch Leiden, zum Beispiel den Gestank der Verbrennungsmotoren. Nun ist von der Entgiftung der Luft ja schon lange die Rede, was seinerseits schon wieder ein Fortschritt ist. Die Hoffnung auf gute Luft wird von der Gesundheitsministerin Schwarzhaupt zusätzlich beflügelt. Die Ministerin hat in Amerika Ressortstudien getrieben und zurückkehrend davon gesprochen, daß man mit der Entgiftung von Auspuffgasen viel schneller zu Resultaten kommen müsse. Frau Schwarzhaupt stand offenbar noch ganz unter dem Eindruck ihrer Studienreise: In Amerika herrscht nämlich Einigkeit darüber, die giftigen Dämpfe in den Abgasen der Autos schon in zwei Jahren auf ein Minimum zu reduzieren. Und da werden die Direktoren der deutschen Auto-Exportfirmen wohl termingerecht nachziehen müssen.

Luftkissenauto

In der New York Times wurden Entwürfe für die Neukonstruktion eines Autos (Safety Car), „das die Zahl der Todesopfer auf den Straßen um die Hälfte reduzieren soll“ veröffentlicht und mit einer instruktiven Skizze belegt. Dieses Modell ist mit luftgefüllten Stoßdämpfern aus Plasticmaterial, mit besonders konstruierten Sitzen, insgesamt mit 27 neuartigen Sicherheitselementen ausgestattet. Die amerikanische Autoindustrie, die die Sicherheit ihrer in Gebrauch befindlichen Autos verteidigt und behauptet, daß Verbesserungen auf dem Gebiet der Sicherheit noch sehr viel mehr Studien erfordern, hat sich zu den Vorschlägen des Konstrukteurs von dem „Sicherheitsauto“, Dr. Carl Clark aus Baltimore, noch nicht geäußert.