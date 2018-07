Von Werner Höfer

Das Haus des Bundesministeriums für wissenschaftliche Forschung war einmal ein Hotel ersten Ranges. Daran erinnert noch manches innenarchitektonische Detail, vor allem die Doppeltüren und die Einbauschränke. Hier saß einmal, mit Fernsicht nach Rhöndorf, zum erstenmal mit einem Kabinettsressort betraut, Franz Josef Strauß als Atomminister.

Der heutige Hausherr, Gerhard Stoltenberg, ist vermutlich nicht nur der jüngste, sondern auch der längste und schlankste Minister, mit dem die Bundesregierung je aufwarten konnte. Im übrigen beherrscht er einen entspannten Konversationsstil, wie er ihn wohl an der Kieler Universität gelernt hat, wo er als Professor der Geschichte mit seinen Studenten die Licht- und Schattenseiten des Bismarck-Reiches ausleuchtete.

„Es ist, offenbar analog zu Wirtschaftskabinett und Verteidigungsrat, ein ‚Wissenschaftskabinett‘ etabliert worden. Was ist die Aufgabe dieses Gremiums?“

„Der Kabinettausschuß für wissenschaftliche Forschung, Bildung und Ausbildung soll einer wirkungsvollen Zusammenfassung und Vertretung dieser Aufgaben innerhalb der Bundesregierung dienen. Es gibt jedoch noch Einzelfragen der administrativen Kompetenzen, die nicht endgültig geklärt sind.“

In Bonner Ministerien gehört es neuerdings zum schlechten Ton, nach Geld zu fragen, weil man im Hause des Gehängten nicht vom Strick sprechen soll. Aber diese zarte Rücksichtnahme ist im Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung nicht am Platze. Denn auf die Frage, ob das „Streichquartett“ auch in Gerhard Stoltenbergs Etatpartitur gewütet habe, kommt die ermutigende Antwort, der Haushaltplan seines Hauses sei verschont geblieben, ja gegenüber dem Vorjahr-Ansatz um 28 Prozent aufgestockt worden. Dennoch seien viele Wünsche unerfüllt geblieben.

„Man hat den Eindruck, daß die Länder, ansonsten ängstlich bedacht auf die Wahrung ihrer heiligsten Rechte im Bereich der Kultur, bei exponierten Forschungsaufgaben mehr und mehr einen Lastenausgleich mit dem Bund anstreben.“