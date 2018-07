Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bundeskanzler Ludwig Erhards Routine-Konsullationsbesuch bei Staatspräsident Charles de Gaulle endete mit der Bestätigung des

Vorsatzes zu einer „praktischen politischen Zusammenarbeit“ zwischen der Bundesrepublik und Frankreich. Der französische Außenminister Maurice Couve de Murville und sein Bonner Kollege Gerhard Schroeder besuchten während der Unterredung ihrer Chefs das Pariser Museum für moderne Kunst. Frankreichs EWG-Botschafter Jean Marc Boegner nahm seine Tätigkeit in Brüssel wieder auf. Bei den Ermittlungen in der Entführungs-Affäre Mehdi Ben Barka wurde ein Pariser Polizeikommissar von einem Gangster erschossen.

*

Auf ihrer Honolulu-Konferenz beschlossen die Delegationen aus Washington und Saigon eine Ergänzung des militärischen Feldzuges durch wirtschaftliche und soziale Hilfsmaßnahmen. Mit der ausschlaggebenden Stimme Jordaniens beschloß der Weltsicherheitsrat eine Behandlung des Vietnam-Konflikts. Mehr als hundert deutsche Frauen bewarben sich um freiwilligen Dienst auf dem für Südvietnam bestimmten Rot-Kreuz-Schiff. Die amerikanische Vietnam-Politik löste unter Westberliner Studenten Demonstrationen und Gegendemonstrationen aus. Wegen „parteischädigenden Verhaltens“ wurde der Berliner Kabarettist Wolfgang Neuss aus der SPD ausgeschlossen.

*

Fraktionschef Rainer Barzel wurde zum aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Fritz Erler, wurde aus der Medizinischen Universitäts-Klinik Freiburg entlassen. Der 28. Luftwaffen-Starfighter seit dem 1. Januar 1965 und der zweite seit dem 1. Januar 1966 stürzte in Ostfriesland ab.

Zur Behebung der Hungersnot schickten die Vereinigten Staaten zwei Millionen Tonnen Weizen und eine Million Tonnen Mais nach Indien. Im indischen Bundesstaat Kerala brach die Cholera aus. Bei den Vierer-Bob-Weltmeisterschaften in Cortina d’Ampezzo verunglückte der deutsche Fahrer Anton Pensberger tödlich. Auf einer vereisten Piste bei Berchtesgaden stürzten zwei Skifahrer zu Tode. Die ersten Februar-Tage brachten vielen Teilen Deutschlands frühlingshafte Temperaturen. Schneestürme in Norddeutschland verursachten am Mittwoch ein Verkehrschaos.