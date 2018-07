Die Vereinsbank in Hamburg hat wieder einmal den Reigen der Bankbilanzen eröffnet. Was sie für 1965 zu bieten hat, wird wahrscheinlich manchen Aktionär auf den ersten Blick enttäuschen, denn – wie sich unschwer an der Steuerposition ablesen läßt – hat das Institut für 1965 einen geringeren Gewinn versteuert als für 1964. Und das in einem Jahr, das den Banken auf dem Kreditsektor günstige Chancen bot! Dennoch haben die Aktionäre keinen echten Grund zur Unzufriedenheit, zumal ihnen – wie für 1964 – wieder 18 Prozent Dividende angeboten werden. Auch die offenen Reserven wurden mit 2 Millionen Mark in gleicher Höhe wie 1964 dotiert. Die Gewinnminderung ging also zu Lasten der Zuweisung zu den stillen Reserven, und auch hierbei ist anzumerken, daß sich das Bild wieder günstiger verändert durch den Zuwachs an steuerfreien festversinzlichen Wertpapieren, deren Zinsertrag ja in der Steuerposition nicht in Erscheinung tritt.

Der Vorstand läßt in seinem Bericht keinen Zweifel daran, daß die auf dem Kreditsektor erzielten Mehreinnahmen durch die höheren Personalaufwendungen und die gestiegenen Handlungsunkosten aufgezehrt worden sind. Mit anderen Worten: Die Ausweitung des Kreditvolumens um etwa 1,1 Prozent hat nicht ausgereicht, um die Rentabilität auf alter Höhe zu halten. Es stellt sich von selbst die Frage, ob nicht eine kräftigere Expansion möglich gewesen wäre. Nun hat es sicherlich nicht an Möglichkeiten gefehlt, Kredite zu gewähren. Vielleicht nicht so sehr auf dem hart umkämpften Markt der Importfinanzierung, aber mit großer Wahrscheinlichkeit bei der Betriebsmittelfinanzierung. Doch der Vorstand hat bei seinen geschäftspolitischen Überlegungen offensichtlich nicht die mögliche Expansion, sondern die Liquidität in den Vordergrund gestellt. Er hat, wie sich in der 3ilanz per 31. 12. 65 zeigt, das Mehr an Kunden-’ einlagen (60 Millionen Mark) nicht restlos in das Kreditvolumen gesteckt, sondern etwa zur Hälfte zum Abbau der im vergangenen Jahr nicht gerade billigen Einlagen von Kreditinstituten benutzt. In einer Zeit äußerster Liquiditätsanspannung eine durchaus verständliche Maßnahme. Vermutlich hat sich die Bank schon sehr frühzeitig auf einen „schweren“ Jahresultimo eingestellt und sich rechtzeitig flüssig gehalten. Daß er dann weniger „hart“ wurde, als zunächst befürchtet werden mußte, kann man dem Vorstand schwerlich ankreiden.

Es ist auch nicht so, daß die Vereinsbank in Hamburg auf der Stelle getreten hat. Vielmehr legte sie den Grundstein für eine neue Geschäftsausweitung durch die Einrichtung von vier reuen Zweigstellen. Weitere werden in diesem Jahr folgen. Auch das kostete Geld, das sich aber nach den bisherigen Erfahrungen rasch auszahlen wird. K. W.