Die Bundesregierung hält es für einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung des Kapitalmarktes, daß sie im Etat 1966 den Kreditbedarf gegenüber dem Vorjahr um 644 Millionen Mark auf 1,37 Milliarden Mark vermindert hat. Doch bei näherer Betrachtung sieht die Sache etwas anders aus.

Im vergangenen Jahr hatte der Bund an Stelle der erhofften zwei Milliarden Kredite nur 1,44 Milliarden aufnehmen können. Außerhalb des Haushalts lief die Hingabe von 750 Millionen Mark Schuldbuchforderungen an die Rentenversicherungen und die Finanzierung von Straßenbauten durch die Oeffa-Anleihen, die mit 307 Millionen Mark veranschlagt waren, aber nur 184 Millionen einbrachten. Insgesamt nahm der Bund somit direkt und indirekt den Kapitalmarkt mit 2,37 Milliarden Mark in Anspruch. Da er gleichzeitig 390 Millionen Mark tilgte, finanzierte er sich mit netto 1,97 Milliarden Mark durch Kredite.

Für 1966 sind also nun 1,37 Milliarden Mark eingeplant; dazu kommen 850 Millionen Schuldbuchforderungen für Unfall- und Rentenversicherungen sowie 350 Millionen Mark Oeffa-Anleihen. Das sind zusammen 2,57 Milliarden, von denen 605 Millionen Mark Tilgungen abzusetzen sind, so daß die Nettobelastung des Kapitalmarktes 1,97 Milliarden Mark betragen und damit genauso hoch sein würde wie 1965.

Der Finanzausschuß des Bundesrates vertritt nun zu Recht die Ansicht, daß davon noch 150 Millionen Mark abzustreichen seien, da nach den überraschend guten Steuereingängen in den letzten Tagen des Jahres 1965 die laufenden Einnahmen des Bundes für 1966 um 150 Millionen höher auf 63,3 Milliarden Mark geschätzt werden könnten. Damit läge dann der Ansatz für die Bundeseinnahmen um 8,4 Prozent über den Vorjahreseinnahmen. Auf nur noch 3,5 Prozent hat dagegen Professor Giersch am 21. Januar bei dem großen Konjunkturgespräch im Bundeswirtschaftsministerium den Realzuwachs des Sozialprodukts für 1966 beziffert. Die Kreditaufnahmen und damit auch die Ausgaben des Bundes müssen also noch kräftig zusammengestrichen werden. ehk.