Die Welt wird verwickelter, widersprüchlicher, unverständlicher – ein Paradies für Leitartikler, aber die Hölle für Staatsmänner, wie Raymond Aron es ausgedrückt hat. Die alten Strukturen versinken, neue treten an ihre Stelle.

Das Webmuster der Weltpolitik verliert dabei die schöne Übersichtlichkeit der Nachkriegszeit. Damals spielte sich das wesentliche Geschehen in einer einzigen Manege ab: der des Kalten Krieges zwischen Ost und West. Inzwischen sind die Begriffe „Ost“ und „West“ gleichermaßen fraglich geworden. Die große Weltpolitik wird nun in drei Manegen statt in einer einzigen inszeniert. Drei Kalte Kriege halten die Welt heute in Atem. Der älteste ist relativ am uninteressantesten; er ist im großen und ganzen entschieden. Die beiden neuen Kalten Kriege jedoch haben eben erst begonnen. Sie werden das letzte Drittel unseres Jahrhunderts bestimmen.

Das Signum der neuen Lage aber ist, daß die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten in verschiedenen Arenen demselben Gegner gegenüberstehen: der Volksrepublik China. Moskau und Washington sind deswegen noch keine Verbündeten, aber sie sind doch schon – nun: Verbundene, vom Ausschlag der Interessen auf die gleiche Seite gedrängte Mächte. Neue Feindschaften überlagern die alte. Wichtiger als die Konfliktsachse an der Elbe wird die am Amur und am 17. Breitengrad. Nie hat der Zusammenfall der Begebenheiten dies deutlicher gemacht als in den letzten Tagen.

Auf der einen Seite flogen amerikanische Bomber aufs neue Angriffe gegen Nordvietnam, und Präsident Johnson begab sich zu Gesprächen mit den Führern Südvietnams nach Honolulu – entschlossen, den militärischen Einsatz der Vereinigten Staaten noch weiter zu erhöhen und zugleich ein Programm der Befriedung durch Reform energisch ins Werk zu setzen. Amerika ist nicht gewillt, gegenüber den radikalen Kommunisten Asiens klein beizugeben, und das heißt vor allem: gegenüber China. Das Gespenst eines amerikanisch-chinesischen Konfliktes geistert seitdem durch die Weltpolitik. Auf jeden Fall ist aus der Konfrontation in Südostasien der Zweite Kalte Krieg erwachsen.

Andererseits hatte, es in diesen Tagen den Anschein, als treibe die Sowjetunion nach jahrelangen, vergeblichen Versöhnungsversuchen endgültig auf den Bruch mit China zu. Auf Parteiversammlungen wird im ganzen Lande, bis hin zur letzten Zelle, ein Brief der KP-Führung verlesen, der keinen anderen Zweck haben kann als den, das Volk auf diesen Bruch vorzubereiten. Der Hauptvorwurf in dem umfangreichen Dokument: Peking lasse es nun nicht mehr bei ideologischen Attacken bewenden, sondern gehe in einem Bereich zum Angriff über, in dem die staatlichen Interessen der Sowjetunion berührt seien. An der Staatsräson zerbricht die marxistisch motivierte Schicksalsgemeinschaft. Die beiden kommunistischen „Brudervölker“ werden wieder zu dem, was sie jahrhundertelang gewesen sind: rivalisierende Großmächte. Ihre Rivalität markiert den Dritten Kalten Krieg.

Die Protagonisten des ersten Kalten Krieges, Sowjetrußland und Amerika, stoßen heute also auf denselben Gegner. Beide haben ihre „orientalische Frage“, und diese Frage wird die nächsten Jahrzehnte beherrschen – nicht die europäische. In Europa ist der Expansionsdrang des stalinistischen Rußland gestoppt worden; die Sowjetunion vermochte westlich der in Jalta und Potsdam gezogenen Linie nirgendwo Fuß zu fassen. An Mauer und Zonengrenze ist der Ost-West-Konflikt unter der Glocke des Atompatts erstarrt. Beide Seiten haben ein Interesse daran, daß der Status quo dort nicht zu ihren Ungunsten verändert wird, und sie werden deshalb aus gegenseitigem Mißtrauen auf der Hut bleiben. Aber beiden Seiten zugleich ist der Ansturm auf diesen Status quo bei Strafe des eigenen Untergangs verwehrt. Deswegen dürfen sie sich in der europäischen Manege voreinander sicher fühlen. Und deswegen können sie sich beruhigt Asien zuwenden, wo sie beide von einem neuen Expansionismus bedroht sind.

Auf den Kalten Krieg zwischen Moskau und Peking hat der Westen keinen Einfluß. Wenn er jetzt in voller Schärfe entbrennt, so dürfen wir freilich Hoffnung schöpfen. Nicht die vage, durch nichts außer Wunschargumenten zu belegende Hoffnung, nun werde die Sowjetunion gezwungen sein, die DDR herauszurücken und Osteuropa aus seiner Botmäßigkeit zu entlassen; wohl aber die Hoffnung, es werde im Westen Ruhe halten, weil es in Fernost die Hände frei haben will. Auch wird die am Westen orientierte Evolution des Moskauer Kommunismus nach dem Bruch wohl verstärkt fortschreiten; schließlich entstand dieser Bruch aus dem fundamentalen Streit um die Politik der friedlichen Koexistenz.