Von Alex Natan

Als Kind durfte ich zu Weihnachten in den Zirkus gehen. Dort hatten es mir stets die Illusionisten besonders angetan, jene exquisiten Zauberer, die mittels unwahrscheinlicher Tricks unglaubliche Wunder heraufbeschwören konnten. Die einzigen Illusionisten, die ich heute kenne, sitzen in internationalen und nationalen Sportverbänden und nennen sich Sportführer, weil sie sich der Illusion hingeben, dieses Phänomen unserer Zeit leiten zu können. Dabei führt es sie an der Nase herum. Denn der Sport hat längst nichts mehr mit dem Sport zu tun, wie ihn der kleine Moritz in der Kinderfibel gelernt hat. „Denn die Verhältnisse, die sind nicht so!“ Davon wurde der kundige Beobachter der zeitgenössischen Szene im Dezember unterrichtet, als die Nationalmannschaft von Schottland gegen Italien antrat und es vom Spielausgang abhing, wer an der Weltmeisterschaft 1966 teilnehmen durfte.

„Neapel sehen und sterben“ ist bekanntlich einer der übertriebensten Feststellungen aus dem Touristenjargon. Immerhin darf man mit Genugtuung registrieren, daß kein Schotte gestorben ist, als er Neapel und die Niederlage seiner keltischen Botschafter im Fernsehen verfolgen durfte. Viel schlimmere Dinge haben sich nämlich in Schottland abgespielt. Eine Fabrik entschloß sich zum Streik, als die Fabrikleitung 40 Minuten vor Spielanfang ablehnte, den Arbeitsprozeß zu unterbrechen. Tatsächlich haben sich schottische Zeitungen tagelang nach dem Ausscheidungsspiel mit der Frage befaßt, wieviel Geld die Übertragung dieses Spiels der schottischen Industrie gekostet hat. Niemand sprach von Patriotismus, von nationalen Gefühlen, sondern nur von der Tatsache, daß die Autofirma von Hillman in Linwood in jener Woche 200 Autos weniger produziert hat als erwartet, weil die Belegschaft sich den Länderkampf am Fernsehschirm ansehen mußte und einfach die Fabrik verließ. So viel für jene Großkopfeten, die noch immer das „Hohelied von der idealen Mission des Sports“ anzustimmen belieben.

Eine andere Fabrikleitung besaß wenigstens die Voraussicht, die Belegschaft zu fragen, ob sie frei haben wollte, um später die Zeit nachzuarbeiten. Die Majorität entschied sich gegen diesen Vorschlag. Es sollte also normal gearbeitet werden. Eine Stunde vor Anstoß erschien der Werkmeister einer bestimmten Gewerkschaft beim Manager und verlangte für sich und 35 weitere Gewerkschaftler Erlaubnis, sich den Länderkampf außerhalb der Fabrik ansehen zu dürfen. Unter Hinweis auf das Ergebnis der Abstimmung der ganzen Belegschaft wurde das Ersuchen abgelehnt und auf die disziplinarischen Folgen einer widersätzlichen Handlung extra aufmerksam gemacht. Je näher der Augenblick des Spielbeginns rückte, desto nervöser wurde die Stimmung dieser Fabrik. Schließlich wurde eine Impromptu-Versammlung der Belegschaft abgehalten und ein Warnstreik „gegen die Haltung der Fabrikleitung“ beschlossen. Alle 80 Arbeiter verließen en bloc die Fabrik. Welche disziplinarischen Folgen sind verhängt worden? Keine. Einfach weil sich dieses Beispiel über ganz Schottland wiederholt hatte.

Die Schuld an dieser „Wirtschaftssabotage“ trifft Presse, Funk und Fernsehen, die natürlich seit Wochen die patriotischen Gefühle der leicht entflammbaren Kelten nördlich vom Hadrian’s Wall angefacht hatten. In Schottland wie auch in anderen Ländern wurde jede Möglichkeit, die sich abspielen könnte, dramatisiert. Das Theater der Grausamkeit rivalisierte mit dem Theater des Absurden in der Sportarena. Obwohl alle Buchmacher ihre Kurse auf einen italienischen Sieg anboten, wurden Unsummen auf einen nationalen Sieg der Schotten verwettet. Natürlich ist dies alles recht harmlos. Sicherlich gibt es Menschen, die darin ein gesundes Zeichen nationalen Stolzes sehen möchten („mens sana in corpore sano“). Der Personalbeamte eines Arbeitsamtes bezeichnete den Ausstand der schottischen Arbeiter als „Fußballwahnsinn“ und fügte beruhigend hinzu, daß die schottische Industrie sowieso jeden Tag mit einer Rate von 10 bis 12 Prozent unentschuldigter Abwesenheit zu rechnen habe. Natürlich hätten die Fernsehautoritäten das vernünftige Kindermädchen spielen müssen und die Bonbons verteilen sollen, nachdem die Kinder gutes Benehmen gezeigt hatten und den Film nach Arbeitsschluß zeigen sollen.

Man soll mir nun aber nicht Klassenvorurteile vorwerfen. Denn es gab in der Presse sogar ein Photo des Glasgower Stadtrats zu sehen, der sich den gleichen Länderkampf in seiner geheiligten Ratskammer angesehen hatte und sich dessen nicht einmal schämte!

Nun kommt aber doch ein Nachspiel. Den 200 Arbeitern von Hillman’s ist bedeutet worden, sie würden entlassen werden, wenn sich dieser Zwischenfall wiederholen sollte. Haha! In einem Lande, wo der gelernte Arbeiter tun kann, was er will, weil er Mangelware vorstellt! Einige Reeder und Computerbauer haben Gehalt abgezogen ... und es hat keinen Protest gegeben. Der „Verband Britischer Industrie“ hat bei der BBC und der ITAV Vorstellungen erhoben, niemals wieder wichtige Fußballspiele nachmittags oder mittags zwischen Montag und Freitag zu senden.

Und die Moral von dieser Geschichte? Wenn der Sport zum Zirkus wird und die Vergnügungsindustrie Millionen dabei verdient, dann gibt es anscheinend kein Halten mehr, sich diesen Nervenkitzel zu genehmigen, zumal man ihn vornehmlich gegen erhebliche Ausgaben in Bierstuben erwerben konnte, die alle Fernsehapparate für dieses nationale Ereignis aufgestellt hatten. Und die Folgen? Einige Wochen lang werden die Spiele um die Weltmeisterschaft im Fußball im kommenden Sommer stattfinden. Wenn die schottischen Begebenheiten eine Lehre enthalten, dann sollte man alle Aktien verkaufen, die man in britischen industriellen Unternehmen besitzt. Denn arbeiten wird kein Mensch, wenn England mitmacht und vielleicht ins Endspiel gelangt. Warum der Mensch überhaupt arbeitet und sich nicht seinen Neigungen hingibt, ist ein Problem, das zwar britische Pragmatiker beantworten, jedoch nur deutsche Metaphysiker lösen können.