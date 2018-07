Seine Tagebücher sind noch erhalten: auffallend kleine, in graues Leinen gebundene linierte Hefte. In seiner ruhigen, zarten Schrift hat der Mann, der eine der größten Umwälzungen in der Geschichte Europas unmittelbar miterlebt hat, sorgfältig seine Eintragungen gemacht. Da sind sie also, die großen Daten der Französischen Revolution. Der 14. Juli 1789 zum Beispiel, an dessen Jahrestag die Pariser noch heute auf den Straßen tanzen, um jenen längst zur Legende gewordenen „Sturm“ auf die Bastille zu feiern und jener Helden zu gedenken, die trotz ununterbrochenen Kanonenfeuers die „Zwingburg des Despotismus“ einnahmen und die „unschuldigen Opfer der Tyrannei“ aus ihren Kerkern befreiten und sie dann als „Märtyrer des Königsdespotismus“ im Triumph durch die Straßen von Paris führten – vorneweg auf einer Stange den Kopf des erschlagenen letzten Bastille-Gouverneurs. Immerhin war jener 14. Juli, an dem die Pariser offen gegen ihren König rebellierten, der Anfang vom Ende eines alten Königreiches. Jener Mann schrieb in sein Tagebuch nur ein einziges Wort: „Nichts.“

Oder der Juni 1789, an dem die Vertreter der drei Tage zuvor proklamierten Nationalversammlung in Versailles ihren Sitzungssaal verschlossen fanden und daraufhin ins benachbarte Ballhaus zogen, wo sie den berühmten Schwur leisteten, nicht eher auseinanderzugehen, bis Frankreich eine Verfassung habe. Da wußte jener Mann in sein Tagebuch lediglich einzutragen, daß er auf der Jagd gewesen war.

Immer häufiger aber setzt er unter die Daten nur immer das Wörtchen „nichts“, so als sei wirklich nicht das geringste geschehen. Es wiederholt sich durch die Monate und Jahre der Revolution in immer rascherer Folge. Während die Menschenrechte verkündet werden – nichts; während Frankreich konstitutionelle Monarchie wird – nichts; während die Gironde unter Roland und Danton den Krieg gegen Österreich und Preußen durchsetzt – nichts; während in Paris schließlich gar die Tuilerien gestürmt werden und der König abgesetzt wird – nichts, nichts, nichts.

In welch weltenferner Abgeschiedenheit saß er denn, dieser Mann, der durchaus kein Greis war, sondern noch nicht einmal vierzig, als ein ganzes Zeitalter zusammenbrach und eine neue Zeit begann? Verstand er nicht, was gespielt wurde? Interessierte es ihn nicht? Ging es ihn nichts an? Es scheint, als seien seine Interessen allein privater Art gewesen. Er liest seine Tagebücher und zählt und trägt dann sorgfältig das Ergebnis seiner Zählung ein: „Von 1775 bis 1791 bin ich 2636mal ausgegangen.“

Also wohl ein recht harmloser Zeitgenosse der großen Revolution. Und doch erklärte die Nationalversammlung ihn für „schuldig, sich gegen die öffentliche Freiheit verschworen und einen Anschlag gegen die Sicherheit des Staates vorgenommen zu haben“ und schickte ihn auf die Guillotine. Wer war es?

*

Die Auflösung (und eine neue Geschichte von Tratschke) lesen Sie in der nächsten Woche. Die Antwort auf die Frage der vorigen Ausgabe:

Es war Preußens Königin Luise. Zweifellos war sie von Napoleon, der damals auf der Höhe seiner Macht stand, beeindruckt. Doch spielte bei ihrem Verhalten auch die politische Lage eine Rolle: Preußen war von Napoleon besetzt; daß der Staat nicht nahezu „ausgelöscht“ wurde, war freilich nicht Luise, sondern dem Zaren Alexander zu danken.