Gelassen und ohne Gereiztheit haben die Amerikaner reagiert, als ihnen ein paar törichte Burschen (darunter wohl auch, wie behauptet wird, SED-Provokateure) faule Eier vor die Füße warfen und am Sternenbanner vor dem Amerika-Haus herumhantierten, bis es auf halbmast sank. Ein Sprecher der US-Mission erklärte, es gebe das Recht auf Meinungsfreiheit, aber Versuche, öffentliches Eigentum zu beschädigen, oder sich, an Nationalflaggen zu vergreifen, seien kein Beitrag zur Lösung politischer Probleme.

So geben sich selbstsichere und überlegene Demokraten! Da werden die Eierwerfer und Schreihälse als das hingestellt, was sie sind: rechte Dummköpfe. Und da wird zugleich eine deutliche Trennlinie gezogen zwischen dem sachlich womöglich nicht berechtigten, aber demokratisch gerechtfertigten Protest von 1500 Berliner Studenten, die mit der Vietnam-Politik von Präsident Johnson nun einmal nicht übereinstimmen, und dem Randalieren von 150 Rest-Demonstranten, die zum Amerika-Haus marschierten.

Inzwischen hat sich in Berlin so ziemlich jeder „distanziert“, der glaubt, in öffentlichen Dingen seine Stimme erheben zu sollen. Da wurde Pathos nicht gescheut (Ernst Lemmer: „Während die Söhne dieses Volkes in Vietnam für die Freiheit ihr Leben lassen...“) und – da wurde die Sprache nicht geschont (SPD-Landesvorsitzender Mattick warf den Studenten „oberflächliche Einäugigkeit“ vor).

Auch der Ruf nach dem Gummiknüppel erscholl: Die „Welt“ fand es unfaßbar, „daß die Polizei nicht in der Lage war, mitten in der Stadt die amerikanische Flagge zu schützen“. Aber siehe da, die Amerikaner, befragt von einer vorsorglichen Polizei, hatten gar nicht beschützt werden wollen. Sie wollten lieber versuchen, mit den Demonstranten zu diskutieren. Eben dies, daß die Demonstranten – jene, die nicht mit Eiern warfen – auch bedenkenswerte Argumente haben könnten, scheinen alle, die jetzt über die Studenten hergefallen sind, nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen. Übrigens gab es ja auch, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt werde, Sympathie-Kundgebungen.

Dürfen Studenten in Berlin nicht gegen die Amerikaner demonstrieren, weil die Amerikaner Berlin samt seiner Studenten schützen?

Was wird denn geschützt? Doch wohl die Freiheit. Freiheit aber ist nach Rosa Luxemburg (darf man sie zitieren?) immer die Freiheit der Andersdenkenden. H. G.