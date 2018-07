WINZIGE ALICE

Schauspiel von Edward Albee

Deutsches Schauspielhaus in Hamburg

Die beiden besten Schauspiele des Amerikaners Edward Albee zeichnen sich durch Mehrschichtigkeit des Dramatischen aus. In dem Zwei-Personen-Stück „Zoogeschichte“ drängt ein zunächst verborgener Seelenzustand derart in Erscheinung, daß ein banales Alltagsgespräch sich von innen her zum dramatischen, tödlichen Ereignis steigert: Auch „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ ist mehr als ein Reißer mit schockierenden Fakten. Albees Kunst bestätigte sich dort durch konsequente Kontrapunktierung.

Mit dem Schauspiel „Winzige Alice“ wagte der Autor den Schritt von der Psychologie zur Metaphysik. Dabei ist Albee gestolpert. Vom Ende des Stücks her gesehen, wirkt es verblasen, undeutlich, versickert es im Ungeformten. Zwei Drittel freilich lassen die Klaue des Löwen erkennen: Da werden mit wenigen Zügen Gestalten fest umrissen; da wird in einer souveränen Exposition Theatererwartung gestaut.

Wer aber ist die eigentliche, die „winzige Alice“, die nicht identisch mit dem körperlich agierenden „Fräulein Alice“ sein soll? Welches Numinosum wird von dem Modell des Schlosses verwahrt, das wie eine Monstranz als Bild im Bilde mitspielt? Im Dienste welcher Macht agieren die drei Versucher des Bruders Julian (Anwalt, Fräulein Alice und Butler)?

In einer Erläuterung überläßt es der Autor dem Glauben der Zuschauer, ob „das Abstraktum“, der gestaltlose Gott, den Julian immer gesucht hatte, eine sich endlich personifizierende „Realität“ oder eine „Selbsttäuschung“ des Sterbenden ist. Das bedeutet für einen Dramatiker unerlaubte Unverbindlichkeit. Albee setzte zu einer Art Mysterienspiel an, konnte sich aber nicht entscheiden zwischen Absurdität und Symbolik. Die zweite dramatische Dimension – diesmal nicht als seelischer Hinter- oder Untergrund angelegt – das metaphysische Obergeschoß erwies sich als unerreichbar hoch für Albees sonst so eminentes Talent.