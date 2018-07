Inhalt Seite 1 — Wunderwaffen – und keine Wunder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alexander Rost

David Irving: Die Geheimwaffen des Dritten Reiches; Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh; 371 Seiten, 14,80 DM.

Die Heimat war zur „Heimatfront“ geworden. Seit dem ersten Tausend-Bomber-Angriff (auf Köln, in der Nacht zum 31. Mai 1942) war ein Jahr vergangen; und nichts deutete darauf hin, daß Kammhubers Nachtjäger den Riegel vor den Einflugschneisen angelsächsischer Viermotoriger wieder schließen könnten. Da beschwor am 29. Mai 1943 Rüstungsminister Speer zum ersten Male in aller Öffentlichkeit den „Vergeltungsschlag“.

Vor einer, wie David Irving schreibt, „wildbegeisterten Menge im Ruhrgebiet“ (sie war in der Tat rachedurstig) rief er aus: „Die deutschen Mühlen scheinen manchmal langsam zu mahlen, aber sie mahlen dafür trefflich fein...“ Drei Tage zuvor hatte Speer mit einer Fernschießkommission in Peenemünde beobachtet, wie ein A-4-Gerät Punkt zwölf Uhr von der Rampe abhob und nach 348,6 Sekunden in 265,339 Kilometer Entfernung einschlug; der Zielpunkt wurde um fünftausend Meter verfehlt.

Minister, Generale, Admirale und Parteifunktionäre waren derart beeindruckt, daß sie es gelassen hinnahmen, als ein zweites A 4 noch in Sichtnähe zerplatzte. Und daß die beiden Fi-103-Flugkörper gleich nach dem Start detonierten, – damit hatte man gerechnet. Die Mühlen fingen ja erst an, sich zu drehen. Als die mit Düsenantrieb fliegende Bombe Fi 103 (von der Luftwaffe) und die Rakete A 4 (vom Heer entwickelt) als V 1 und V 2 einigermaßen frontreif waren, stellte sich heraus, daß die Mühlen zu langsam gemahlen hatten.

„Hätten die Deutschen ihre neuen V-Waffen sechs Monate früher fertiggestellt, wäre die Invasion vielleicht unmöglich gewesen“, erinnert sich Eisenhower. Vielleicht wäre sie unnötig geworden; vielleicht wären die ersten Atombomben statt auf Hiroshima und Nagasaki auf Essen und Hamburg gefallen. Auch historische Spekulationen haben ihre Kettenreaktion. Durchdenkt man sie, bleibt in diesem speziellen Fall lediglich festzustellen: Selbst die geheimen „Wunderwaffen“ hätten das „Dritte Reich“ nicht retten können. Verglichen mit dem Manhattan-Projekt, das den Amerikanern die Kernwaffe in die Hand gab, müssen sich die Anstrengungen von zwölftausend deutschen Wissenschaftlern und Technikern, Sprengstoff in sozusagen homöopathischer Dosis gen Engelland zu schicken, beinahe provinziell ausnehmen – mag auch Wernher von Braun damals schon weniger den „Zielpunkt Tower-Bridge“ als mehr den Mond im Visier gehabt haben.

Freilich, als die Briten die ersten Agentenmeldungen über und aus Peenemünde erhielten und die Luftbildrätsel ihrer Aufklärer Quadratzoll für Quadratzoll lösten, durften sie sich bedroht fühlen wie nie zuvor seit den Zeiten der Armada und jenen kaum vergessenen Wochen im Herbst 1940, da ein deutscher „Seelöwe“ (so das Generalstabs-Stichwort) sich zum Sprung über den Kanal duckte. Und so nimmt es weiter nicht Wunder, daß kein deutscher Landserheftschreiher, sondern ein britischer Reporter auf den Recherchepfad ging: zu erkunden, wie es wirklich war...