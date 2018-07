Von Hildegard Hamm-Brücher

In der westdeutschen Bildungspolitik gibt es, wie in der Kunst und Literatur, so etwas wie eine Avantgarde: ein Fähnlein von noch nicht einmal sieben Aufrechten, die das kulturpolitische Tauwetter ausgelöst haben und mithelfen, es in Gang zu halten. Ralf Dahrendorf gehört dazu, und mit seiner These „Bildung ist Bürgerrecht“ will er nicht nur einen Ausweg aus der ideologischen Zerrissenheit unserer bildungspolitischen Diskussion zeigen und einen gemeinsamen Nenner anbieten, auf den sich eine demokratische, freiheitliche und moderne Industriegesellschaft einigen könnte; er fordert mehr noch: Alle Bildungspolitik soll hinfort aus der unerschöpflichen Energiequelle eines Bürgerrechtes gespeist werden.

Für diese neuen Impulse kann Professor Dahrendorf der Zustimmung aller einsichtigen Demokraten sicher sein. Einer freudigen und vorbehallosen Zustimmung, die mich darüber hinaus allerdings zu einigen provozierenden Anmerkungen anregt.

Weshalb vermag ich mich mit den bemerkenswerten Aspekten, die Dahrendorf zu dem Thema „Bildung ist Bürgerrecht“ gedacht und aufgeschrieben hat, nicht vollends zufrieden zu geben? Weshalb bekümmert es mich, daß er, wie es so anschaulich im Volksmund heißt, zwar den Mund spitzt, aber nicht pfeift? Weshalb befürchte ich, daß sein Postulat mit dem angereicherten Diskussionsstoff auch gleich die Vorwände mitliefert, mit deren Hilfe die für die westdeutsche Bildungsmisere Verantwortlichen neuerlich in die unverbindliche Opportunität ausweichen können?

Es ist ja nicht so, daß der Gedanke eines Bürgerrechtes auf Bildung eine neue Erfindung ist. Wie Ralf Dahrendorf mit Recht feststellt, ist er in den meisten Landesverfassungen mit mehr oder weniger schwülstig, klingenden Worten „verankert“. Er haucht diesen Paragraphen Leben ein, gibt ihnen eine handfeste gesellschaftspolitische Bedeutung und konstituiert brillant aus bislang toten Buchstaben ein bewegendes Motiv für einen Ausweg aus unserer Bildungsmisere.

Ein Motiv allein aber – und mag es noch so bewegend sein – weist noch keinen konkreten Ausweg; es ersetzt keinen Entwurf für eine Bildungspolitik vom Kindergarten bis zur Universität.

Die Verwirklichung eines Bürgerrechtes auf Bildung erfordert genau das, wogegen wir uns seit Jahren beharrlich sträuben: eine wissenschaftliche Generalinspektion unseres derzeitigen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulsystems, ob es nach Anlage, Struktur und Funktion überhaupt imstande ist, dem kategorischen Imperativ eines Bürgerrechtes auf Bildung in concreto Rechnung zu tragen.