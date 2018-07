Rätselraten um Phrix

Jetzt haben auch die Farbwerke Hoechst eindeutig erklärt, nicht hinter den Aufkäufen von Phrix-Aktien zu stecken, die seit geraumer Zeit den Kurs dieses Papieres beeinflussen. Mit Hoechst war eine weitere deutsche Chemie-Gesellschaft „verdächtigt“ worden, die Phrix-Werke AG, Hamburg, „beherrschen“ zu wollen. Die Phrix-Aktionäre sind zwar von der Aufwärtsbewegung ihrer Papiere angenehm berührt; sie fragen sich aber gleichzeitig, ob der Kurs nicht nach Aufhören der Mehrheitskäufe wieder zusammenfallen wird. Deshalb hat mancher alte Aktionär seine Papiere vorsichtshalber verkauft. Einige Banken raten jedoch dazu, an Phrix-Aktien festzuhalten, weil sie der Meinung sind, daß der Interessent sein Ziel noch nicht erreicht haben kann. In den Börsensälen ist die Vermutung aufgetaucht, daß die AKU Algemene Kunstzijde Unie N. V., Arnhem (Holland), der Phrix-Interessent sein könnte.

Spitzenreiter von 1966

Nach einer Prognose der Börsenexperfen des amerikanischen Nelson-Funds werden die Aktien folgender US-Gesellschaften im Jahre 1966 durch Kurssteigerungen von sich reden machen: Cerro Corp., Gulf Sulphur Co., Pan American, Aluminium Ltd., Massey Ferguson Ltd., Cincinnati Milling Machine Co., E. E. Bliss Co., Berkey Photo Inc. und Printing Corp. of America.

Wertzuwachs von 77 Prozent!

Die meisten amerikanischen Investment-Fonds haben besser abgeschnitten als der Dow Jones-Index, der 1965 um 10,9 Prozent gestiegen ist. Von den populären Fonds liegt der Anteil des Fidelity Trend Fund mit einem Wertzuwachs von 55,5 Prozent an der Spitze. Auf den nächsten Plätzen folgen der Fidelity Capital Fund mit 47,6 Prozent und der Channing Growth mit 41,8 Prozent. Von den auch in der Bundesrepublik bekannten Fonds erzielten der Dreyfus Fund mit 27,8 und der Television Fund mit 27,7 Prozent ebenfalls beachtliche Ergebnisse. Einige kleine, weniger bekannte US-Fonds erreichten besonders hohe Zuwachsraten. An der absoluten Spitze rangiert der Security Equity Fund of Topeka mit einem Plus von 77 Prozent.

Höhere Goldbarrenpreise

Die deutschen Banken haben ihre Schalterverkaufspreise für Barrengold heraufgesetzt. Die Verteuerung beträgt 10 Mark pro Kilo. Der Preis für Barren von einem Kilo stieg von 4850 auf 4860 Mark, für Barren von 50 Gramm von 252,50 auf 253 Mark und für Zehngrammbarren von 53,30 auf 53,40 Mark. Die Nachfrage nach Barrengold ist gegenwärtig normal.