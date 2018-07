Kein Europa-Ministerium

Die Umorganisierung im Bundeswirfschaffsminisferium, durch die alle Referate und Abteilungen, die für die EWG-Politik bedeutsam sind, unter Staatssekretär Dr. Neef zusammengefaßt werden, wird nicht nur aus sachlichen Gründen vorgenommen. Man glaubt im Wirtschaftsministerium anscheinend, auch auf diese Weise die Schaffung eines besonderen Europa-Ministeriums, von dem in den letzten Wochen mehrfach die Rede war, verhindern zu können.

Werbung mit Statistiken

Berlin braucht weiter Arbeitskräfte aus dem Bundesgebiet. Doch seit einigen Monaten fließt der Strom der Zuwanderer spärlicher. Verstärkte Werbung ist daher notwendig. Im Gegensatz zu früher appelliert man aber jetzt weniger an Berlin-Emotionen, sondern weist auf die jüngsten Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hin. Danach sind die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der gewerblichen Arbeitnehmer in der Berliner Industrie von Juli 1964 bis Juli 1965 um 12,3 Prozent gestiegen. (Zuwachs im Bundesgebiet 10,3 Prozent.) Der Durchschnittsverdienst männlicher Industriearbeiter in Berlin erreichte im Juli 1965 mit 4,60 Mark je Stunde ein Niveau, das erstmals knapp über dem Bundesdurchschnitt lag.

Wieder Preisbindung

Die Rundfunkindustrie möchte wieder zur Preisbindung zurückkehren. Man geht jetzt aber vorsichtiger vor als vor Jahren. Vorläufig sollen noch nicht alle Geräte zu festen Preisen angeboten werden. Zunächst werden nur die Empfänger, bei denen die Industrie damit rechnet, daß die Preisbindung vom Handel auch eingehalten wird, als Vorreiter dienen. So wird dem Vernehmen nach Telefunken vorerst nur mit einem Fernsehgerät diesen Sprung wagen. Andere Hersteller haben ähnliche Pläne.

Milliarden für die Werbung