Die monatelange Ruhe im türkischgriechischen Konflikt um die Mittelmeerinsel Zypern ist dahin. Beim Besuch des Erzbischofs Makarios in Athen hat der neue griechische Ministerpräsident Stephanopoulus die Politik seines Amtsvorgängers Papandreou nicht nur fortgesetzt, sondern sogar noch überboten. Zum erstenmal wurde in einem gemeinsamen Kommuniqué ein späterer Anschluß Zyperns an Griechenland als möglich angedeutet. Diese Enosis wurde in den Verträgen von Zürich und London im Jahre 1959, durch die Zypern seine Unabhängigkeit erhielt, für immer untersagt.

Die vorsichtigen Formulierungen des Kommuniques genügten, um die Türken zu alarmieren. Der türkische Sicherheitsrat wurde sofort zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen. Außenminister Caglayangil verglich die Lage Zyperns mit der Österreichs im Jahre 1955, dem damals von den Großmächten der „Anschluß“ verboten wurde. Ankara und die türkische Minderheit wollen weder eine griechische Alleinherrschaft auf der Insel noch deren Vereinigung mit Griechenland hinnehmen.

Den türkischen Zorn bekamen als erste wiederum die in der Türkei lebenden Griechen zu spüren. Die 76 griechischen Staatsbürger, die von ehemals 12 000 noch übriggeblieben waren, wurden nun ebenfalls des Landes verwiesen, Womöglich sind jetzt auch die vielen naturalisierten Griechen in der Türkei und das griechisch-orthodoxe Patriarchat in Istanbul bedroht. Die neue Krise wird noch dadurch erschwert, daß es zur Zeit keinen UN-Vermittler für Zypern gibt.