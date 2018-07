G. Y., Saigon‚ im Februar

Es ist Abend in Saigon. Mir gegenüber an dem kleinen Eisentisch im Café sitzt ein junger vietnamesischer Professor. Er nuckelt an einer Coca-Cola-Flasche und sagt: „Nicht, daß ich sie nicht mag. Wären sie nicht hier, wären die Kommunisten hier. Aber ich kann mir nicht helfen – man hat eben so seine Vorbehalte gegen sie.“

Während er das sagt, beobachtet er eine Gruppe von amerikanischen Soldaten und Zivilisten, die sich auf der Hauptstraße der Stadt ihren Weg durch den Strom kleiner vietnamesischer Gestalten bahnt: Gullivers in Lilliput. Natürlich ist dem Professor dieser Anblick schon seit Monaten vertraut. Aber mehr und mehr beginnt er – wie übrigens viele andere seiner Landsleute auch – zu erkennen, daß die Anwesenheit der Amerikaner in Vietnam zu einem Problem wird. Ein vitaler, energischer Menschenschlag ist drauf und dran, einen sanfteren, älteren einfach zu überrollen. Und eben dagegen regt sich bei den Vietnamesen jetzt ein Unwille.

Auf der Straße zieht wieder ein Pulk von Amerikanern vorbei. Sie wiehern vor Lachen und klatschen sich auf die Schenkel. Eine Wolke von aufgeschreckten Fledermäusen hebt sich von den Boulevardbäumen und gleitet ins Neonlicht. Die Fahrer der Trishaws – Rikschas mit Pedalantrieb – zupfen die Amerikaner am Ärmel: „Wohin, Sir?“ In dem kleinen Café sitzt ein junger bebrillter Amerikaner und lauscht einem Transistorradio. Man hört einen Chor:

„Doesn’t it get a little lonesome sometimes, Out on a limb, Without Him?“

Das heißt etwa soviel wie: Wird es dir nicht manchmal ein bißchen einsam, draußen auf Posten – ohne den Herrn? Plötzlich bricht die Musik ab und ein Ansager läßt wissen, daß das Programm vom Rat der amerikanischen Feldgeistlichen dargeboten wurde.

Ein Stück weiter die Straße hinunter drängelt sich eine Schlange von Vietnamesen vor einem Kino. Gezeigt wird „Die Vögel“ von Hitchcock, Junge Leute in engen Hosen, mit Texasstiefeln auf hohen Hacken und wogenden Haarschöpfen rennen aus einer Milchbar und tauchen in der Menge vor dem Kino unter. Die meisten von ihnen drücken sich vom Wehrdienst. Ihre japanischen Motorroller sind am Straßenrand blitzend aufgereiht.