Inhalt Seite 1 — An den Intendanten des Westdeutschen Rundfunks Seite 2 Auf einer Seite lesen

Antwort von Hanns Hartmann, vormals Intendant des Westdeutschen Rundfunks

Die Verantwortung für das Programm trägt der Intendant, und kein noch so gut gefütterter Computer kann sie ihm abnehmen, solange die Rundfunkgesetze der Länder gelten.

Wer „viele Jahre an dieser harten Speise kaute“, der weiß, daß es keine Patentlösung für das Zentralproblem des umstrittenen Rundfunks gibt. Wenn sich aber die immer wieder notwendige Gewissenserforschung eines Rundfunkchefs nicht mit der Rechenschaft über das eigene Verhalten begnügt und nach den Ursachen des Mißvergnügens vieler Politiker sucht, dann lassen neue Klänge in der Modulation dieses Saitenthemas aufhorchen. Heißt es doch im achten Absatz der Überlegungen Klaus von Bismarcks (DIE ZEIT Nr. 6):

„Die Neuralgie vieler Politiker gegen den Einfluß der Intellektuellen im Rundfunkbereich läßt sich zum Teil historisch ableiten. Beim Wiederaufbau des Rundfunkwesens nach 1945 wurden zunächst besonders viele Intellektuelle mit leitenden Funktionen betraut, die sich in der Zeit des Nationalsozialismus durch ihre demokratisch-kritische Gesinnung bewährt hatten. (Diese oft verdienten Männer besaßen jedoch nicht immer die Fähigkeit und hatten auch nicht die Aufgabe, im Nachkriegsdeutschland in der praktischen Politik etwas durchzusetzen oder zu bessern.)“

Das muß man zweimal lesen! Ich meine, daß die Neuralgie vieler Politiker sich erst im Laufe der Zeit einstellte, sozusagen Hand in Hand mit der Restauration, als die Betten schon wieder gemacht waren. Gewiß haben sich die Protagonisten unter den Politikern, die nach dem Zusammenbruch unseren neuen Staat errichteten, Gedanken über den Rundfunk gemacht. Betroffen und gewarnt durch den skrupellosen Mißbrauch des Instruments während des Tausendjährigen Reiches, schlossen sie durch das Grundgesetz jedwede Möglichkeit zur Gleichschaltung aus und sicherten durch diese Manifestation ihrer demokratischen Entschlossenheit der publizistischen Aufgabe des Rundfunks den Status einer Einrichtung sui generis. Zu diesem Zeitpunkt hatte man noch nichts gegen die Intellektuellen.

Nun wäre mir wohler, wenn ich wüßte, welche Dauer Herr von Bismarck dem Wörtchen „zunächst“ beimißt. Gilt es nur für die Turbulenz der ersten Sendemonate, so ist dazu nichts zu sagen. Soll es für einen längeren Abschnitt gelten, in dem das Gesicht des wiedererstehenden demokratischen Rundfunks geprägt wurde, so meine ich, daß darum vor allem Männer bemüht waren, die bei scharfer Konkurrenz schon vor 1933 überdurchschnittliche Leistungen aufzuweisen hatten und deren – auch von Herrn von Bismarck gewürdigte – demokratische Gesinnung im Dritten Reich schon vor 1933 zu erkennen war. Daß sie ihr zwölf Jahre lang treu blieben, spricht weder gegen die Intelligenz noch gegen den Charakter dieser Männer.

Woher weiß Herr von Bismarck, daß deren Fähigkeiten nicht immer ausgereicht haben würden, in der praktischen Politik etwas durchzusetzen oder zu bessern? An wen denkt Herr von Bismarck? An Herrn von Scholz, Walter Hilpert, Eberhard Beckmann, Dr. Grimme, die tot sind, oder an Professor Eberhard, Professor Bischoff, Ernst Schnabel?