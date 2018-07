Sehr geehrter Herr Neuss, der Meinungsstreit der letzten Tage veranlaßt mich zu zwei Feststellungen: Ich mißbillige die Drohungen, denen Sie ausgesetzt wurden, und halte es für selbstverständlich, daß Ihnen wie jedem Mitbürger in vergleichbarer Lage jeder mögliche Schutz gewährt wird. Zum anderen möchte ich mich gerade jetzt zu meinem Respekt vor der Meinung des Andersdenkenden bekennen.

Ihren Konflikt mit der SPD betrachte ich nicht als eine Frage der Meinungsfreiheit. Der Vorstand des Berliner Landesverbandes ist, wie ich mich überzeugen konnte, davon ausgegangen, daß man nicht gleichzeitig einer Partei angehören und die Wahl einer anderen Partei propagieren kann. Das ist selbstverständlich. Dieser Auffassung werden Sie ernsthaft nicht widersprechen können. Sie berührt nicht das Recht auf Kritik.

Aber ich frage mich, ob es für den politischen Kabarettisten nicht sogar gemäßer ist, ohne die Bindung an die nun einmal notwendige Ordnung einer Partei zu arbeiten. Wahrscheinlich ist es ihm ohne solche Bindung leichter, die SPD ebenso unter die kritische Lupe zu nehmen wie eine andere Partei – und Brandt ebensowenig zu schonen wie Adenauer oder Erhard oder Strauß.

Es ist Ihr gutes Recht, den Krieg in Vietnam so zu beurteilen, wie Sie es für richtig halten. Hier sind Vorgänge zusammengetroffen, die an sich nichts miteinander zu tun haben. Das ist zu bedauern. Im Kreuzfeuer der Polemik haben Sie allerdings nicht geholfen, zur Klärung beizutragen, sondern Sie haben meiner Meinung nach die Gegensätze unnötig zugespitzt.

Die so entstandene Lage kann mich nicht davon abhalten, Ihrer künstlerischen Leistung meine Achtung zu bekunden und Ihnen meine aufrichtigen Grüße zu sagen.

Ihr Willy Brandt