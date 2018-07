Ungeachtet des Stirnrunzelns der SED-Funktionäre wurde Präses Kurt Scharf am Dienstag nicht nur von der Westberliner, sondern auch von der Ostberliner Regionalsynode mit überwältigender Mehrheit als Nachfolger des 85 Jahre alten Otto Dibelius zum neuen Bischof von Berlin-Brandenburg gewählt.

Obwohl die DDR-Regierung schon vorher erklärt hatte, sie werde dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschlands (im SED-Jargon „NATO-Kirche“) auch weiterhin die Einreise verweigern, will Scharf um die Erlaubnis bitten, in einer Ostberliner Kirche in sein Amt eingeführt zu werden. Scharf war im August 1961 ausgewiesen worden.