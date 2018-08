Spötter behaupten, der Minister habe sein Arbeitszimmer deshalb so hoch oben im Wirtschaftsministerium in Düsseldorf – im 14. Stockwerk nämlich – eingerichtet, weil er von dort nahezu sein ganzes Land im Auge behalten könne. Dann sähe er selber, welche Auswirkungen seine Pläne und Maßnahmen haben.

Tatsächlich hat man von dort oben einen herrlichen Blick auf die große Rheinschleife bei Oberkassel mit ihrem regen Schiffsverkehr und auf den Hafen. Angestellte des Ministeriums die sich besonders guter Augen rühmen, wollen an klaren Tagen von dieser Höhe aus schon die Spitzen des Kölner Doms entdeckt haben.

Nun, trotz dieser Aussicht, Gerhard Kienbaum, Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, ist alles andere als ein Kirchturmspolitiker. Das werfen ihm selbst seine ärgsten Kritiker nicht vor. Sie schildern ihn dafür gelegentlich als einen Mann, in dessen Innerem ein nahezu unstillbarer Drang nach immer neuen Zechenstillegungen brenne; der, anstatt seine ganze Energie den Sorgen des Bergbaus zu widmen, nichts anderes im Kopf habe, als die überkommene Wirtschaftsstruktur an Rhein und Ruhr umzukrempeln; im übrigen wiegele er die Verbraucher gegen den Handel auf, mische sich ständig in Angelegenheiten, von denen er nichts verstehe; kurzum – er ist einfach unbequem.

In der Tat, Gerhard Kienbaum ist kein bequemer Mann. Vielen Leuten geht er schon deshalb auf die Nerven, weil er versucht, alte Probleme mit Hilfe immer neuer Pläne und Ideen zu lösen. Darüber hinaus hat er bewiesen, daß er es auch versteht, auf einen groben Klotz einen ebenso groben Keil zu setzen, wenn Interessengruppen allzu rücksichtslos ihre Wünsche durchzuboxen versuchen.

Ungeteilten Beifall trägt eine solche Haltung natürlich nicht ein. Aber Nordrhein-Westfalen braucht einen Minister, der die wirtschaftlichen Probleme des Landes mit Mut, Energie und Phantasie angeht – und über diese Eigenschaften verfügt Kienbaum.

Das größte und reichste Land der Bundesrepublik ist in den letzten Jahren erheblich hinter dem wirtschaftlichen Wachstum anderer Bundesländer zurückblieben, und die Industriezweige, die einst seine Stärke waren, sind heute seine Schwäche. Steinkohlenbergbau und Stahlindustrie, jahrzehntelang das Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung, haben Absatzsorgen. Daß etwas getan werden muß, das weiß inzwischen jeder. Nur – wie immer in solchen Situationen – die Ansichten über den rechten Weg sind sehr verschieden und die Kräfte, die lieber Restaurieren als Modernisieren wollen, sind stark.

Die führenden Männer an Rhein und Ruhr können sich nur schwer damit abfinden, daß Kohle und Stahl nicht mehr die erste Geige im industriellen Konzert spielen. Sie sind nur zu geneigt, die Schuld dafür dem Dirigenten aufzubürden: „Wir produzieren zwar ein doppelt so hohes Sozialprodukt wie Bayern, aber kein Minister in Bonn oder Düsseldorf ist ein Mann des Ruhrgebietes“, klagte kürzlich in Recklinghausen Theo Keyser, der Geschäftsführende Vorsitzende des Unternehmensverbandes Ruhrbergbau. Solche Worte müssen seltsam in den Ohren derjenigen klingen, die immer noch hinter den Kulissen der Politik den mächtigen Einfluß der Schwerindustrie wittern.