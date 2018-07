Inhalt Seite 1 — Die gute Stube im Schnee Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Boller

Der Harz steht schwarz und schweiget. Über der verschneiten Waldwiese bei Braunlage schimmern Neonmonde. Das bleiche Licht entfacht auf Aluminium, Stahlblech, Glas und Lack ein kaltes Feuer. Gespenstisch glotzen Fensterhöhlen. Die Siedlung im Schnee gleicht einem Modell aus Eierschalen.

Ruhelosigkeit und Wohlstand haben in dem hohen Tannenwald eine Trabantenstadt austauschbarer Wohngehäuse zusammengeweht, fahrbare Schlafkapseln für die Familie, ehedem Wohnwagen,heute, geziemender, Caravan genannt und zum Gegenstand einer neuen Sportart erhoben: Caravaning.

Der neue Sport verhieß große Bequemlichkeit und geringe Anstrengung, und da auch seine Eiferer und Propheten nichts anderes darin erblickten, als auf Reisen einen Wohnwagenanhänger mitzuschleppen und darin zu nächtigen, fand er allgemein Bewunderung und kaufkräftiges Interesse. In aller Eile etablierten sich 88 Fabrikanten, von denen allerdings hinwiederum nur vier den Markt zu 80 Prozent beherrschen.

Caravaner sind Zeltbauer, die der Zivilisation und neuerlich auch des Zelts müde geworden sind, wohlhabende Naturfreunde aus Passion oder Prestige oder einfach Leute, die sich einbilden, solcherart etwas für ihre Gesundheit zu tun – meist Angehörige freier Berufe und höhere Angestellte. Sie ziehen mit tunlichst starken Autos 48 500 in Westdeutschland zugelassene Wohnwagen über die Straßen Europas. Die Identität von ambulanter Zweitwohnung und rollendem Sportgerät ist so verlockend, daß in diesem Jahr voraussichtlich 18 000 Wohnsportler dazukommen werden.

Die gute Stube in den Dünen an der Nordsee oder auf einer saftigen Wiese im Allgäu, das war das Programm: Unterwegs zu Hause oder das Eigenheim als Schneckenhaus, im Grunde ein durables, bequemeres Zelt zur Sommerszeit. Aber der Pioniergeist des Menschen schuf zusätzliche Attraktionen, weil es ihn dürstete, im Auge der Natur das Weiße zu sehen. So zwang er der Landschaft die gute Stube auch bei Eis und Schnee auf. Die Fabrikanten konstruierten in aller Eile winterfeste Caravans mit Ölheizung und perfekter Isolierung, und die Campingplatzbesitzer bauten ihre Caravansereien für den Winter aus.

Die Waldwiese bei Braunlage, eines der acht offiziellen Wintercamps in Westdeutschland, ist so etwas wie ein unsichtbares Hotel, dessen Gäste ihr Zimmer mitbringen. Der Platz ist elektrifiziert (140 Steckdosen nebst Zählern) und kanalisiert (mit Pumpwerk). Es gibt Neonlicht und fließendes Wasser, geheizte Waschräume mit Heißwasserduschen und Toiletten, dazu ein Wirtshaus, eine Frühstücksstube und einen Andenkenkiosk, Der Wirt (Onkel Fred: „Ich bin führend in Norddeutschland!“) vermietet seine 180 Stellplätze nach den Sätzen des Deutschen Camping-Clubs für eine Mark je Tag und Caravan, dazu pro Person 1,20 Mark plus 30 Pfennig Kurtaxe sowie 70 Pfennig für das Parken des Autos. Außerdem verkauft er halbe Hähnchen („pikant und saftig“), kalten Rotwein und kleine Brockenhexen.