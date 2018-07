Inhalt Seite 1 — Die Technik hat schon begonnen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Jungk

Ähnlich wie die Gesellschaftskritik ist auch die Kritik an der Technik seit einigen Jahren in eine kenntnisreichere und damit sowohl sachlichere wie differenziertere Phase eingetreten. Sie hat dadurch nicht nur an Genauigkeit, sondern vor allem an Einwirkungsmöglichkeiten auf den Gegenstand ihrer Sorge gewonnen. Denn der Protest gegen die Verstümmelung und drohende Zerstörung des Lebendigen konnte von den Konstrukteuren der Apparatewelt nur so lange ignoriert werden, wie sie ihn als „falsch informiert“ oder „rein emotionell“ zu entwerten vermochten. Nun aber, da mehr und mehr Beobachter und Beurteiler der Technik ihre Analysen auf Fachkenntnisse stützen, da sie die Maschinen nicht mehr stürmen, sondern zuerst einmal zu verstehen versuchen, müssen die Techniker hinhören.

Bezeichnenderweise hat die Wochenzeitschrift des „Verbandes Deutscher Ingenieure“ (VDI-Zeitschrift) in letzter Zeit der philosophischen Durchleuchtung und geistesgeschichtlichen Wertung des Phänomens Technik immer mehr Raum gewährt. Man spürt – besonders in den hervorragenden Aufsätzen des Dessauer-Schülers Klaus Tuchel – das Bemühen, die Verwissenschaftlichung und Technisierung vieler Lebensvollzüge als „neue Formen der Humanität“ zu begreifen, als wichtigen Bestandteil, nicht mehr als Widersacher kulturellen Strebens.

Im Zuge der gleichen Entwicklung hat nun ein Düsseldorfer Verlag, der vor zwei Jahren noch ausschließlich fachliche Anleitungen über „rationelles Fakturieren“, „Buchungsmaschinen“ und „Kostenersparnis“ herausbrachte, den Schritt vom „Wie?“ zum „Weshalb?“ und „Wohin?“ der Technik gewagt. In dem Sammelband:

H. Freyer, J. Chr. Papalekas, G. Weippert (Hgr.): Technik im technischen Zeitalter (Stellungnahme zur geschichtlichen Situation), Verlag Joachim Schilling, Düsseldorf; 416 Seiten, 28,– DM

versuchen zwanzig Autoren, neue Klärung im „Streit um die Technik“ zu erreichen. Obwohl jeder dieser Aufsätze von eigenen Gesichtspunkten und Meinungen geprägt ist, kann man doch in der überwiegenden Mehrzahl der Ausführungen etwas Gemeinsames entdecken, nämlich die Auffassung, daß die Technik und ihre Weiterentwicklung nicht, wie Heisenberg es einmal ausdrückte, letztlich „der Kontrolle des Menschen entzogen“ sei, sondern daß es sich vielmehr trotz aller oftunbezwingbarerscheinendenKräfte, die von diesen Gebilden auf den Menschen und seine Gesellschaft ausstrahlen, um etwas Formbares und Kontrollierbares handle, um eine Kreation, in der sich nicht nur das Können, sondern auch der jeweilige geistige Reifegrad ihrer Schöpfer offenbare. Damit werden fast zum gleichen Zeitpunkt, in dem die vulgär-marxistischen Auffassungen von angeblichen „unvermeidlichen gesellschaftlichen Entwicklungen“ auch aus den eigenen Reihen in Frage gestellt sind, nun alle jene vulgär-kulturkritischen Philosopheme herausgefordert, die den Weg ins Joch eines technologisch begründeten Konformismus oder in den von übermächtigen Apparaturen herbeigeführten „jüngsten Tag“ als unabwendbar an die Wand malen.

Ist also die Technik, wie wir sie heute kennen, nicht vielleicht erst eine frühe und daher primitive Andeutung künftiger viel reicherer Möglichkeiten? Hans Freyer zum Beispiel weist in seinem Aufsatz darauf hin, es habe einer „neuen Wendung des Geistes“ bedurft, um das primitive Haus, das nur aus zwei gekreuzten Stangen mit dem Firstbaum darüber bestand, bis zum Wunderwerk des Parthenon hin zu entwickeln. Diese „Wendung“ habe darin bestanden, daß sie „den schlichttechnischen, der Lebensvorsorge dienstbaren Gedanken des Bauens in die ganz andere Dimension der freien Schöpfung erhob“.