An nichts freilich war Gorski weniger gelegen als an der Verbreitung dieses Buches. Vielmehr wollte er, da er in ihm eine Verunglimpfung des Andenkens an Gustaf Gründgens zu sehen glaubte, den Neudruck verhindern; er strengte deshalb einen Prozeß an, doch wurde seine Klage vom zuständigen Hamburger Gericht im vergangenen Sommer abgewiesen.