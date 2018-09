„Pluralismus“ (Köln, Galerie Gmurzynska): Ein neuer, in Paris kreierter Ismus wird erstmals in Deutschland vorgestellt. Paris ist, zugegeben, neuerdings ein bißchen ins Hintertreffen geraten. Wird es mit dem Pluralismus verlorenes Terrain zurückgewinnen? „Jetzt ist hier“, heißt es im Vorwort, „eine Gruppe von 4 Malern, die eine neue Bewegung, eine neue Schule in Paris im Jahre 1964 gegründet haben und die sich verwegen ,Pluralisten’ nennen“. Warum Pluralismus?

Die Pluralisten gehen von einer fundamentalen Erkenntnis aus, daß nämlich „alle Menschen und Dinge nicht immer gleichmäßig, nicht statisch sind, sondern sich ständig ändern ... Ein Mensch, eine Landschaft, eine Blumenvase kann dem Maler so oder auch anders erscheinen, je nach der Stimmung oder der wechselnden Situation. Dies ist die Grundidee, der Inhalt des Pluralismus.“

Pluralistisch ist demzufolge ein Bild, auf dem das menschliche oder sächliche Objekt im Plural erscheint. Gilbert Denis beispielsweise malt „Das Klavier“ von vorn gesehen und in doppelter Schrägansicht. Leff Schultz bringt „Drei Lebensalter“, Symbol der Veränderbarkeit des Menschen, ins gleiche Bild: frontal die junge Mutter, dahinter im Profil die ältere Frau, und vor den Müttern ein kubistisch strampelndes Baby. Das Doppelporträt, en face und im Profil in einem, von Picasso und Braque entwickelt, wird von den Pluralisten gern und häufig verwendet.

Es gehört schon einige Verwegenheit oder Herzenseinfalt dazu, auf der pluralistischen Idee eine neue Schule oder Richtung etablieren zu wollen. Freilich, Künstler dürfen jeden stupenden Unsinn programmieren, wenn sie gute Maler sind. Aber diese unglückseligen vier Pariser Pluralisten bewegen sich auf einem Niveau, das die untere Grenze des künstlerisch Zumutbaren bezeichnet.

Man kennt diese geschickt zubereitete Pseudomoderne, die von den Erfindungen anderer lebt, die sich in den Schaufenstern drittklassiger Pariser Galerien breitmacht. „So wie alle neuen Bewegungen in der Geschichte der Kunst muß der Pluralismus um seine Anerkennung kämpfen.“ Ich fürchte, der Kampf ist verloren, bevor er noch begonnen hat. Schauplatz dieses Kampfes ist eine Galerie, die auch schon so respektable Künstler wie Jan Lebenstein ausgestellt hat und wo man unter anderen Arbeiten von Macke, Klee, Pascin und Soutine finden kann. – Bis Ende Februar. „Friedrich Meckseper“ (Hamburg, Galerie Brackstedt): Der junge Worpsweder Maler hat in den letzten Jahren auch im Ausland, in Paris und in London, ausgestellt. Rolf Wedewer zeigte ihn im Rahmen der Ausstellung „Surrealismus heute“. Das surreale Moment liegt wohl in der Kombination disparater Objekte: Meßplatte, Whisky-Flasche, Weckeruhr, astronomisches Gerät im leeren Raum.

Die Dinge selbst sind mit altmeisterlicher Akribie gemalt oder, in den farbigen Radierungen, gestochen mit einem seltsamen altertümlichen Air verschleiert. Rudolfinischer Mystizismus wird mit modernem Raffinement und ironischer Distanz vorgetragen. Aus alten Atlanten, Lehrbüchern und aus manieristischer Graphik holt sich Meckseper Motive und Anregungen. – Die Ausstellung dauert bis Ende März. Gottfried Sello