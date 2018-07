Turners heutiger Ruhm basiert auf seinen späten Bildern und Aquarellen, wo sich der Gegenstand, die Landschaft in farbige Nebel und Lichtkaskaden auflöst, wo er die impressionistische Konzeption vorwegnimmt und in einer Technik arbeitet, die man tachistisch nennen könnte. "Der größte Maler, den die englischsprechenden Völker je hervorgebracht haben", heißt es in der eben erschienenen Monographie über William Turner. Die Verfasser sind Experten für englische Kunst, Sir John Rothenstein, Direktor der Tate Gallery, die einen wesentlichen Teil des Turnerschen Oeuvres bewahrt, und Martin Butlin, der ein Buch über Turners Aquarelle veröffentlichte. Mit einem sorgfältig gewählten Bildmaterial werden die sehr unterschiedlichen Schaffensphasen belegt, auch seine künstlerischen Anfänge, deren topographische Treue man nicht als konventionell abwerten darf. Turners Landschaftsauffassung ist entscheidend von der Romantik geprägt, von der romantischen Dichtung in England, der Lyrik Thomsons und Byrons. Literarische Einflüsse spielen in diesem Werk, wie die Autoren an zahlreichen Beispielen nachweisen, eine überragende Rolle. Turner selbst hat eine romantische Dichtung verfaßt, die "Trügerischen Hoffnungen", 1813 im Auszug erschienen, die nie vollendet wurde. Romantisch ist seine Vorliebe für die dramatische Situation, die Katastrophe, die Feuersäule, die er mit der Faszination eines Pyromanen immer wieder und sogar über einer friedlichen Landschaft aufsteigen läßt. Vor diesem Hintergrund gewinnen seine späten Lichtzaubereien ein romantisches Timbre (John Rothenstein und Martin Butlin: "J. M. William Turner – Der englische Romantiker des Lichts"; Bruckmann Verlag, München; 223 S. mit 149 Abb. und 24 Farbtafeln,78,– DM).

Gottfried Sello