Von Victor S. Frank

Njet na swjetje chushe dury / naschej matuschki zensury (nichts in der Welt ist dümmer als unsre gute alte Zensur) – dieser Art war die gutmütige Verachtung, mit der witzige Russen vor einem Jahrhundert von der zaristischen Zensur sprachen. Wie andere polizeiartige Einrichtungen operierte die Zensur in jenen Tagen mit plumpen Verboten, war sie böswillig und meistens einfach dumm. Die Beschränktheit vieler (obwohl keineswegs aller) Zensoren stand oft ihren eigenen Zielen im Wege. Die russische Übersetzung des ersten Bandes von Marx’ „Das Kapital“ zum Beispiel wurde 1872 vom Zensor mit der Begründung freigegeben, daß es sich um eine obskure und abstrakte Abhandlung handle, welche die Verhältnisse in Rußland, wo es freien Wettbewerb nicht gäbe, nicht beträfe. Und 1885, während der Zwangsherrschaft Alexanders III., ließ ein anderer Zensor den zweiten Band des „Kapitals“ mit der Bemerkung durchgehen, es sei „eine ernsthafte ökonomische Forschungsarbeit, die nur den Fachleuten verständlich“ sei.

Die Zensur brach während der Revolution von 1905 zusammen, und 1906 wurden Gesetze erlassen, welche die Publikationstätigkeit beträchtlich liberalisierten: Die Vorzensur wurde gänzlich abgeschafft; neue Zeitschriften konnten ohne vorherige Genehmigung herausgebracht werden, und über Verstöße gegen bestehende Gesetze beenden Gerichte, nicht mehr die Behörden. Nach der Revolution vom Februar 1917 verschwand jegliche Zensur.

Ein neues Zensursystem, das sich von dem altmodischen zaristischen weitgehend unterschied, wurde im November 1917 eingeführt, als eben die „Fachleute“, die jenem glücklosen zaristischen Zensor zufolge allein imstande waren, Marx’ Schriften zu verstehen, in Rußland den Staatsapparat übernommen hatten. Einer der ersten Erlässe der neuen bolschewistischen Regierung, der bereits zwei Tage nach ihrem Staatsstreich erging, schaffte mit einem Federstrich die Pressefreiheit ab.

Der Erlaß verbot sämtliche Zeitungen, die „(a) das Volk dazu aufwiegeln, der Arbeiter- und Bauernregierung Widerstand zu leisten oder ihr den Gehorsam zu verweigern; (b) durch verleumderische Entstellung der Tatsachen Verwirrung stiften; (c) das Volk zu Handlungen krimineller Art treiben“. Der Artikel 3 dieses bemerkenswerten Dokuments lautete: „Dieser Erlaß ist vorübergehender Natur und wird aufgehoben, Sobald im öffentlichen Leben normale Verhältnisse wiederhergestellt sind.“

Was sich in den vergangenen achtundvierzig Jahren in der UdSSR auch geändert haben mag: „normale Verhältnisse“ wurden offenbar nicht wiederhergestellt. Der Erlaß vom November 1917 gilt nach wie vor.

Er betraf die Presse. Andere Veröffentlichungen, Bücher eingeschlossen, kamen 1922 an die Reihe, als das Glawnoje uprawlenije po djelam literatury i isdatjelstw (Glawlit) eingerichtet wurde, das Hauptamt für Literatur und Verlagswesen.